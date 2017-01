Spelet Minecraft gjordes

av ett litet företag i Stockholm.

Det blev snabbt populärt

i hela världen.

För några år sedan köpte

företaget Microsoft spelet

för hela 17 miljarder kronor.

Microsoft verkar ha gjort

ett bra köp.

Spelet Minecraft blir bara

mer och mer populärt.

Förra året tjänade Microsoft

över 300 miljoner kronor

varje månad

på det svenska spelet.

Det har gått bra för

flera svenska dataspel.

Nu finns det över två hundra

företag som gör spel i Sverige.

Det finns också fler än

30 utbildningar för att

lära sig göra spel.

Några andra kända

svenska spel är Battlefield,

Just Cause och

Tom Clancy’s the division.