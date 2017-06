Nu startar sommarens festivaler

Sommaren har börjat.

Och nu har också

sommarens festivaler startat.

I Göteborg håller festivalen

Summerburst på för fullt.

Nästa helg är det Summerburst

i Stockholm med bland andra

David Guetta.

På onsdag blir det rockigare

i Sölvesborg.

Då startar Sweden Rock Festival.

Black Ingvars och Aerosmith

är två av artisterna som kommer dit.

Sedan fortsätter festivalerna

varje vecka hela sommaren

över nästan hela landet.

Bland de största är:

Bråvalla i Norrköping

26 juni till 1 juli,

Peace and Love i Borlänge

6 till 8 juli,

och Way Out West i Göteborg

10 till 12 augusti.

Till Bråvalla kommer 50 tusen personer.

Men det finns också nya festivaler.

En av dem är Gefle Metal Festival.

– Vi är det enda festivalen

med hårdare rock.

Det tror vi behövs,

säger Edward Jonsson

som ordnar festivalen i Gävle.