Många hyllade Elvis

Elvis Presley är en av

världens mest kända artister.

I går, onsdag, var det 40 år

sedan han dog.

Tusentals fans besökte

Elvis hem i staden Memphis i USA

för att hylla honom.

Det var den 16 augusti

1977 som Elvis Presley dog.

Han var bara 42 år gammal.

Han fick en hjärtinfarkt hemma

i badrummet.

Elvis Presley blev känd

redan som 18-åring, år 1954.

Han slog igenom med låten

Heartbreak Hotel några år senare.

Andra kända låtar Elvis sjungit är

Love me tender, Jailhouse Rock

och Can’t help falling in love.

Elvis var också en populär

skådespelare på 1960-talet.

Trots att det var 40 år sedan

Elvis dog så lyssnar folk

fortfarande på hans musik.

På sajten Spotify har Elvis

låtar spelats en miljard gånger.

Sverige är det land i världen

som lyssnar mest på Elvis.

Här kan du läsa mer om Elvis:

