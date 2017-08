Taylor Swift slog rekord

Den amerikanska popstjärnan

Taylor Swift har slagit rekord

med sin musik.

Det handlar om hennes nya

låt Look what you made me do.

Videon till låten visades

39 miljoner gånger det första

dygnet. Det var på sajten Youtube.

Samtidigt slog låten rekord

på sajten Spotify, där det går att

lyssna på låten.

Där spelades låten över åtta

miljoner gånger första dygnet.

Tidigare vägrade Taylor Swift

ha sin musik på Spotify.

Hon tyckte det var fel att ge

bort musik nästan gratis.

Taylor Swift kommer med ett

nytt album den 10 november.