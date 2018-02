Zara Larsson vann mest

Grammisgalan delar varje

år ut priser till Sveriges bästa

artister. I år var det två

popartister som fick de

finaste priserna.

Zara Larsson blev årets artist.

Hennes låt Only you

och albumet So good

fick också priser.

Själv kunde hon inte

komma till galan.

– Tre priser! Det är inte

klokt, sade hon på en

inspelad film.

Tove Lo hade chans

att få fem av de finaste

priserna. Det slutade med

att hon blev årets

textförfattare.

Hennes skiva Blue lips

blev årets bästa popskiva.

Rapparen Jireel

blev årets nykomling.

Han tog med sin mamma

upp på scenen.

– Hon blev jävligt glad.

Min mamma har alltid

varit där och stöttat mig,

sade han efteråt.

8 SIDOR/TT