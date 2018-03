Den svenske artisten

Jerry Williams är död.

Han blev 75 år.

Jerry Williams var en av

Sveriges mest älskade artister.

Han började sjunga rock

i gruppen The Violents

på 1960-talet.

De spelade då som förband

till The Beatles.

Jerry Williams gjorde

omkring 30 skivor.

Han största hit var låten

Did I tell you som kom 1989.

Han var också med flera

musikaler och hade

en liten roll i filmen G.

Han gjorde också en bok

om träning tillsammans

med kroppsbyggaren

Ulf Bengtsson.

Jerry Williams var hans

artistnamn.

Hans riktiga namn var

Erik Fernström.

8 SIDOR/TT