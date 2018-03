Kamp mellan artisterna

På lördag avgörs det

vilka låtar som får

vara med i finalen

i Melodifestivalen.

Då är andra chansen.

Åtta låtar tävlar.

Fyra går till final.

Artisterna tävlar två och två.

Vinnaren går til final.

Mendez ska tävla

mot Sigrid Bernson.

– Det blir en tuff kamp.

Men det blir också väldigt roligt.

Jag tror på min låt

och kan inte göra mer än så,

säger Leo Mendez.

Tävlingen är i Kristianstad

och sänds i SVT1 klockan 20.00.

Här är lördagens dueller.

Duell 1:

Margaret – In my cabana

Moncho – Cuba libre

Duell 2:

Renaida – All the feels

Olivia Eriksson – Never learn

Duell 3:

Felix Sandman – Every single day

Mimi Werner – Songburning

Duell 4:

Sigrid Bernson – Patrick Swayze

Mendez – Everyday

8 SIDOR/TT