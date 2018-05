Abba har gjort nya låtar

Den svenska popgruppen

Abba var enormt populär

på 1970- och 1980-talet.

Gruppen vann Eurovision

Song Contest år 1974

med låten Waterloo.

De har gjort många andra

kända låtar som

Dancing Queen, The winner

takes it all och Money money.

År 1983 sade Björn,

Benny, Agnetha och Annifrid

i gruppen att de skulle sluta.

Sedan dess har de inte

gjort någon musik tillsammans.

Men nu, efter 35 år,

har de gjort två nya låtar.

De heter

Don’t shut me down och

I still have faith in you.

Först i december får vi

höra låtarna. Då kommer

de att visas på tv.

Men det blir inte Abba

själva som sjunger.

En dator har gjort figurer

av Björn, Benny, Agnetha

och Annifrid.

Figurerna ska sjunga låtarna.

8 SIDOR/TT