Svensk musik ger miljarder

Det finns många svenskar

som är bra på

att skriva musik.

Deras låtar spelas

över hela världen.

Och de tjänar enormt mycket

pengar på sina låtar.

Varje gång en låt spelas

får de betalt.

Det ordnar organisationen STIM.

Förra året tjänade svenska låtar

två miljarder kronor,

berättar STIM.

Det handlar om artister

som Zara Larsson och

Tove Lo.

Men också om personer

som gör låtar åt andra.

Svenskarna Max Martin och

Shellback är två av dem.

De har skrivit de låtar som

tjänat mest pengar förra året.

Det är låtarna

Can’t stop the feeling

med Justin Timberlake,

Send my love med Adele

och Just like fire med Pink.

8 SIDOR/TT