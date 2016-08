Kriget i Syrien har varit rörigt

redan från början.

Många olika grupper

slåss om makten i landet.

De krigar mot regeringens soldater

och mot terroristerna

i Islamiska staten, IS.

USA och flera andra länder

hjälper till i kriget mot IS.

Men nu har kriget blivit

ännu krångligare.

Turkiska soldater har gått in i Syrien

för att hjälpa till i kriget

mot terroristerna i Islamiska staten, IS.

Men de turkiska soldaterna

slåss också mot kurdiska grupper i Syrien.

De slåss mot de kurdiska

grupper som samarbetar

med USA i kriget mot IS.

USA försöker nu få turkar

och kurder att sluta kriga.

USAs president Barack Obama ska träffa

Turkiets ledare Erdogan

och prata om kriget den 4 september.

8 SIDOR/TT