Valet i Storbritannien har börjat

För bara två år sedan

var det val i Storbritannien.

Nu ska människor i landet

rösta igen. De ska välja

politiker till riksdagen.

Det är landets ledare

Theresa May som bestämt det.

Hon hoppas att ännu fler ska

rösta på hennes parti, Tories.

Theresa May behöver

mycket stöd just nu

när landet ska lämna

Europeiska unionen, EU.

Theresa May är bestämd.

Hon vill snabbt slippa

alla regler och lagar i EU

och stänga landets gränser.

Men undersökningar visar

att det inte är säkert

att hennes parti vinner valet.

Det går allt bättre för partiet

Labour. De har en annan plan

för att lämna EU.

Labour vill ha kvar vissa lagar

som skyddar arbetare,

miljö och vanliga människor.

De vill låta folk från

andra europeiska länder

bo kvar i Storbritannien.

Men en sak är klar.

Storbritannien kommer att

lämna EU, vilka som än

vinner valet.