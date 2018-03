Stephen Hawking är död

Stephen Hawking har gjort

flera viktiga upptäckter

om universum.

Bland annat om hur

universum skapades.

– Men det viktigaste var

att han fick fler människor

intresserade av vetenskap

och fysik, säger Johan Mauritsson

som är professor i fysik i Lund.

Stephen Hawking har skrivit

flera böcker. Den mest kända

heter Kosmos – en kort historik.

När Stephen Hawking

var 21 år gammal

fick han sjukdomen ALS.

Han överlevde men fick

sitta i rullstol resten av livet.

2014 kom filmen

The theory of everything.

Den handlar om hans liv.

8 SIDOR/TT