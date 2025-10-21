Alla Väljare
Digitala röstkort nästa val
Nästa år är det val i Sverige.
Folket ska få rösta till riksdagen,
regionen och kommunen.
Alla som får rösta i Sverige
får ett röstkort hem till sig.
Förut har röstkortet alltid kommit
med den vanliga posten.
Men nästa år blir det en ändring.
Alla människor som har
en digital brevlåda på internet
kommer att få sitt
röstkort där i stället.
Det har riksdagen bestämt.
Ungefär sex miljoner
människor kommer att få
sitt röstkort på det viset.
Om du inte har en digital brevlåda
kommer du att få röstkortet
med den vanliga posten,
precis som förut.
På röstkortet står det
vart du ska gå för att rösta,
bland annat.
Men du behöver inte
ta med dig röstkortet
när du går och röstar.
Det gäller både digitalt
röstkort och vanligt kort.
Det räcker att du har
legitimation med dig.
Själva röstningen
kommer att vara på papper
precis som förut.
Vilka får rösta i Sverige?
- Söndagen den 13 september
år 2026 är det val i Sverige.
Det är alltid tre val.
Val till kommun, region och riksdag.
- Du får rösta till riksdagen
om du är 18 år och svensk medborgare.
Du måste också bo i Sverige
eller ha bott i Sverige tidigare.
- Du får rösta till kommunen
och regionen där du bor.
Du måste vara 18 år.
Du ska vara svensk medborgare
eller medborgare i något annat land i EU
eller medborgare i Island eller Norge.
Men du får också rösta till kommunen
och regionen om du har bott där i tre år.
Då spelar det ingen roll
vilket land du kommer ifrån.
