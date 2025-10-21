Digitala röstkort nästa val

Nästa år är det val i Sverige.

Folket ska få rösta till riksdagen,

regionen och kommunen.

Alla som får rösta i Sverige

får ett röstkort hem till sig.

Förut har röstkortet alltid kommit

med den vanliga posten.

Men nästa år blir det en ändring.

Alla människor som har

en digital brevlåda på internet

kommer att få sitt

röstkort där i stället.

Det har riksdagen bestämt.

Ungefär sex miljoner

människor kommer att få

sitt röstkort på det viset.

Om du inte har en digital brevlåda

kommer du att få röstkortet

med den vanliga posten,

precis som förut.

På röstkortet står det

vart du ska gå för att rösta,

bland annat.

Men du behöver inte

ta med dig röstkortet

när du går och röstar.

Det gäller både digitalt

röstkort och vanligt kort.

Det räcker att du har

legitimation med dig.

Själva röstningen

kommer att vara på papper

precis som förut.

MARTIN HANBERG/8 SIDOR