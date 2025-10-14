Valet i kyrkan är klart

Nu är alla röster räknade

i Svenska kyrkans val.

Det var ungefär samma grupper

som fick flest röster

i valet till kyrkans riksdag

som i förra valet år 2021.

Men några små grupper

som kämpar för klimatet

och Sveriges skogar

fick fler röster än tidigare.

Grupperna De grönas grupp

och Himmel och Jord, HoJ,

fick mycket fler röster i år

jämfört med i förra valet.

Centerpartiets grupp fick

mycket färre röster än i förra valet.

Det fick också gruppen

Alternativ för Sverige, AfS.

AfS fick så få röster

att de inte längre får vara med

i kyrkans riksdag.

Nästan 890 tusen

människor röstade i valet.

Det är nästan 19 procent

av alla som hade rätt att rösta.

Lite fler människor

röstade i årets val

jämfört med valet år 2021.

8 SIDOR/TT