Alla Väljare
Årets val till kyrkans riksdag är klar. Foto: Johan Nilsson/TT
Valet i kyrkan är klart
Nu är alla röster räknade
i Svenska kyrkans val.
Det var ungefär samma grupper
som fick flest röster
i valet till kyrkans riksdag
som i förra valet år 2021.
Men några små grupper
som kämpar för klimatet
och Sveriges skogar
fick fler röster än tidigare.
Grupperna De grönas grupp
och Himmel och Jord, HoJ,
fick mycket fler röster i år
jämfört med i förra valet.
Centerpartiets grupp fick
mycket färre röster än i förra valet.
Det fick också gruppen
Alternativ för Sverige, AfS.
AfS fick så få röster
att de inte längre får vara med
i kyrkans riksdag.
Nästan 890 tusen
människor röstade i valet.
Det är nästan 19 procent
av alla som hade rätt att rösta.
Lite fler människor
röstade i årets val
jämfört med valet år 2021.
8 SIDOR/TT
Kyrkovalet år 2025
- Svenska kyrkans riksdag
kallas för kyrkomötet.
- Kyrkans riksdag har
251 platser.
- Elva grupper ska vara med
och styra i kyrkans riksdag.
- Socialdemokraterna
fick 71 platser.
- Gruppen POSK,
Partipolitiskt obundna,
fick 45 platser.
- Centerpartiet
fick 22 platser.
- Borgerlig kristen samverkan
fick 21 platser.
- De Gröna
fick 19 platser.
- Sverigedemokraternas grupp,
Vänsterns grupp och
gruppen Öppen kyrka
fick 16 platser var.
- Frimodig kyrka
fick 9 platser.
- FISK, Fria liberaler
fick 8 platser.
- Himmel och Jord, HoJ,
fick 6 platser.
- Två platser i kyrkans riksdag
går till folk som jobbar
med Svenska kyrkan i andra länder.
14 oktober 2025