Politiker hade droger i blodet

Katja Nyberg är med i partiet

Sverigedemokraterna.

Hon hade både droger och alkohol

i blodet när hon körde bil.

Det visar papper från myndigheten

Transportstyrelsen.

Nu har myndigheten

tagit hennes körkort.

Hon får inte längre köra bil.

Det är inte klart

hur länge förbudet gäller.

Det var i januari som Nyberg

blev misstänkt för brottet rattfylla.

Poliser tog fast henne

när hon körde bil.

Nyberg säger att hon är oskyldig.

Nyberg jobbar i Sveriges riksdag

med frågor som handlar om

brott och poliser.

Nu har regeringen bestämt

att hon inte får jobba med det.

Sverigedemokraterna säger

att ingen kan jobba för deras parti

i riksdagen om de har kört bil

med droger i kroppen.

Katja Nyberg jobbade som polis

innan hon blev politiker.

Det är inte säkert att det blir

en rättegång mot Nyberg.

En åklagare undersöker

om det kan bli det.

8 SIDOR/TT