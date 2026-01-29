Alla Väljare

Hon har ljust långt hår. Hon står och pratar i en mikrofon. Bakom finns Sveriges flagga och EUs flagga.

Katja Nyberg jobbar i riksdagen för partiet Sverigedemokraterna. Foto: Lars Schröder/TT

Politiker hade droger i blodet

Katja Nyberg är med i partiet
Sverigedemokraterna.
Hon hade både droger och alkohol
i blodet när hon körde bil.

Det visar papper från myndigheten
Transportstyrelsen.
Nu har myndigheten
tagit hennes körkort.
Hon får inte längre köra bil.
Det är inte klart
hur länge förbudet gäller.

Det var i januari som Nyberg
blev misstänkt för brottet rattfylla.
Poliser tog fast henne
när hon körde bil.

Nyberg säger att hon är oskyldig.

Nyberg jobbar i Sveriges riksdag
med frågor som handlar om
brott och poliser.
Nu har regeringen bestämt
att hon inte får jobba med det.

Sverigedemokraterna säger
att ingen kan jobba för deras parti
i riksdagen om de har kört bil
med droger i kroppen.

Katja Nyberg jobbade som polis
innan hon blev politiker.

Det är inte säkert att det blir
en rättegång mot Nyberg.
En åklagare undersöker
om det kan bli det.

8 SIDOR/TT

29 januari 2026

  1. V skriver:
    29 januari, 2026 kl. 14:33

    Hon borde skämmas ,hon jobbade som polis innan så hon borde veta att köra bil påverkat var dåligt .kasta ut henne från riksdagen bums såna politiker vill vi inte ha.tack

    Svara
  2. Mamma skriver:
    29 januari, 2026 kl. 14:35

    Hon passar inte i riksdagen om hon har problem med droger. Och passar inte heller som polis.

    Svara
  3. Moltass skriver:
    29 januari, 2026 kl. 14:38

    Det är en politiker hon borde få sparken😠

    Svara
  4. Nyfiken skriver:
    29 januari, 2026 kl. 14:42

    8 sidor hag hade en fråga jag läste frsta nyheter som skrvit hon hade eo påse med 2 kilo kokaein vad har händ med det mästtanken ,????😎

    Svara
    1. 8 Sidor Redaktör skriver:
      29 januari, 2026 kl. 14:49

      Hej!
      Det stämmer att Katja Nyberg
      också hade en liten påse med pulver
      när poliserna tog henne.
      Poliserna tror att det var
      drogen kokain i påsen.
      Men vi vet inte om något
      svar har kommit om det än.
      /Hälsningar 8 Sidor

  5. Anonym skriver:
    29 januari, 2026 kl. 15:09

    Är det fastställt?
    Det finns mediciner som ger falska resultat på drogtester, vilket innebär man måste ta en specifik blodprov.

    Om hon gjorde det polisen sa… Borde inte vården erbjuda henne behandling?
    Hon är en människa också. Och hon borde få hjälp ifall hon behöver det.

    Svara
  6. sigge69 skriver:
    29 januari, 2026 kl. 15:37

    Det finns knäppa kändisar som provar drogger som tror orka jobbar längre eller piggare det är tillverkaren ska stoppa detta

    Svara
  7. Ensam skriver:
    29 januari, 2026 kl. 16:38

    Hej 8sidor
    Jag har en fråga men jag vill inte skriva den här.
    Kan ni hjälpa mig?
    Tack.

    Svara
  8. Jing pin skriver:
    29 januari, 2026 kl. 17:56

    SD 😂😂😍😂😂

    Svara
  9. Erik skriver:
    29 januari, 2026 kl. 18:49

    Hur Sverige faller samman. Narkomaner styr landet. Hur grymt.

    Svara
