Kultur
De är reportrar i Frågan är fri. Foto: Magnus Liam Karlsson/SVT
Dragomir Mrsic är gäst i första programmet. Foto: SVT
Molly Sandén är gäst i det andra programmet. Foto: SVT
De ställer frågor i tv
Kändisar får oväntade frågor
när programmet Frågan är fri
är tillbaka i SVT.
I första programmet
den 5 november
är kändisen Dragomir Mrsic gäst.
Tidigare var han en brottsling.
Nu är han skådespelare.
Flera reportrar ställer
frågor i programmet.
De ställer oväntade frågor.
Hemligheter blir avslöjade.
– Jag har aldrig
blivit intervjuad av
så här många människor samtidigt.
Jag var mycket ärlig.
Det säger artisten Molly Sandén.
Hon är gäst i det andra programmet.
Hon berättar saker
hon aldrig har berättat förut.
Alla som ställer frågor i programmet
har intellektuella funktionsnedsättningar
eller olika diagnoser,
som autism.
– Diagnoser har vi väl alla.
Det är inget som
vi ska skämmas för.
Det säger artisten Pernilla Wahlgren.
Hon är gäst i ett av programmen.
MARIE HILLBLOM/8 SIDOR
Frågan är fri
- Programmet Frågan är fri
går i SVT1 och i SVT Play.
- Det kommer ett nytt program
varje onsdag.
- De svarar på frågor i höst:
- skådespelaren Dragomir Mrsic
- artisten Molly Sandén
- artisten 1.Cuz
- komikern Johan Glans
- artisten Pernilla Wahlgren
- skådespelaren Robert Gustafsson
5 november 2025
jippiiii🤠🥳😀😎😮😭😭😂😂
Tyckte serien var dålig🫶hoppas ingen här tar illa vid sig. Menar bara väl.peace😺