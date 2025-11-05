Kultur

    De är reportrar i Frågan är fri. Foto: Magnus Liam Karlsson/SVT

    Dragomir Mrsic är gäst i första programmet. Foto: SVT

    Molly Sandén är gäst i det andra programmet. Foto: SVT

De ställer frågor i tv

Kändisar får oväntade frågor
när programmet Frågan är fri
är tillbaka i SVT.

I första programmet
den 5 november
är kändisen Dragomir Mrsic gäst.
Tidigare var han en brottsling.
Nu är han skådespelare.

Flera reportrar ställer
frågor i programmet.
De ställer oväntade frågor.
Hemligheter blir avslöjade.

– Jag har aldrig
blivit intervjuad av
så här många människor samtidigt.
Jag var mycket ärlig.

Det säger artisten Molly Sandén.
Hon är gäst i det andra programmet.
Hon berättar saker
hon aldrig har berättat förut.

Alla som ställer frågor i programmet
har intellektuella funktionsnedsättningar
eller olika diagnoser,
som autism.

– Diagnoser har vi väl alla.
Det är inget som
vi ska skämmas för.

Det säger artisten Pernilla Wahlgren.
Hon är gäst i ett av programmen.

Frågan är fri

  • Programmet Frågan är fri
    går i SVT1 och i SVT Play.
  • Det kommer ett nytt program
    varje onsdag.
  • De svarar på frågor i höst:
  1. skådespelaren Dragomir Mrsic
  2. artisten Molly Sandén
  3. artisten 1.Cuz
  4. komikern Johan Glans
  5. artisten Pernilla Wahlgren
  6. skådespelaren Robert Gustafsson

5 november 2025

Vad tycker du om nyheten?
2 kommentarer
  1. Zaga vem annars skriver:
    5 november, 2025 kl. 11:26

    jippiiii🤠🥳😀😎😮😭😭😂😂

    Svara
  2. Hallåa skriver:
    5 november, 2025 kl. 11:54

    Tyckte serien var dålig🫶hoppas ingen här tar illa vid sig. Menar bara väl.peace😺

    Svara
