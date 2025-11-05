De ställer frågor i tv

Kändisar får oväntade frågor

när programmet Frågan är fri

är tillbaka i SVT.

I första programmet

den 5 november

är kändisen Dragomir Mrsic gäst.

Tidigare var han en brottsling.

Nu är han skådespelare.

Flera reportrar ställer

frågor i programmet.

De ställer oväntade frågor.

Hemligheter blir avslöjade.

– Jag har aldrig

blivit intervjuad av

så här många människor samtidigt.

Jag var mycket ärlig.

Det säger artisten Molly Sandén.

Hon är gäst i det andra programmet.

Hon berättar saker

hon aldrig har berättat förut.

Alla som ställer frågor i programmet

har intellektuella funktionsnedsättningar

eller olika diagnoser,

som autism.

– Diagnoser har vi väl alla.

Det är inget som

vi ska skämmas för.

Det säger artisten Pernilla Wahlgren.

Hon är gäst i ett av programmen.

MARIE HILLBLOM/8 SIDOR