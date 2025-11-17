Hon var utan mobil tio dagar

Blondie Persson Lidgren

spelar golf i det svenska

landslaget för flickor.

Hon är 18 år.

Hon har en mobil.

som hon använder

ganska mycket.

Nyligen var hon

på ett läger med sitt lag i Spanien.

Det var spelare

mellan 15 och 19 år.

De skulle träna golf i tio dagar.

Ledarna bestämde att det

skulle vara stopp för mobilerna.

– Hur skulle vi hitta

från flyget till huset

där vi bodde?

Hur skulle vi hitta

till golfbanan?

Vi körde fel

jättemånga gånger.

Det tog tid.

Men det var roligt också.

Det säger Blondie Persson Lidgren.

Men sedan fungerade det

bra utan mobilen.

Blondie Persson Lidgren brukar

titta i telefonen när den plingar.

Men nu plingade ingen telefon.

Hon kunde träna

utan att bli störd.

– Vi hade roligt ihop

i stället, säger hon.

När landslaget träffas

brukar de alltid

ha stopp för mobiler

när de äter lunch.

Framöver kanske det blir

mer stopp för mobiler.

Hemma använder

Blondie Persson Lidgren

mobilen igen.

– Det var nästan synd

att lämna tiden utan mobil,

säger hon.

8 SIDOR/TT

