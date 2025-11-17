Sport
Blondie Persson Lidgren spelar golf i flickornas landslag. Foto: Svenska golfförbundet
Hon var utan mobil tio dagar
Blondie Persson Lidgren
spelar golf i det svenska
landslaget för flickor.
Hon är 18 år.
Hon har en mobil.
som hon använder
ganska mycket.
Nyligen var hon
på ett läger med sitt lag i Spanien.
Det var spelare
mellan 15 och 19 år.
De skulle träna golf i tio dagar.
Ledarna bestämde att det
skulle vara stopp för mobilerna.
– Hur skulle vi hitta
från flyget till huset
där vi bodde?
Hur skulle vi hitta
till golfbanan?
Vi körde fel
jättemånga gånger.
Det tog tid.
Men det var roligt också.
Det säger Blondie Persson Lidgren.
Men sedan fungerade det
bra utan mobilen.
Blondie Persson Lidgren brukar
titta i telefonen när den plingar.
Men nu plingade ingen telefon.
Hon kunde träna
utan att bli störd.
– Vi hade roligt ihop
i stället, säger hon.
När landslaget träffas
brukar de alltid
ha stopp för mobiler
när de äter lunch.
Framöver kanske det blir
mer stopp för mobiler.
Hemma använder
Blondie Persson Lidgren
mobilen igen.
– Det var nästan synd
att lämna tiden utan mobil,
säger hon.
8 SIDOR/TT
Tid med mobilen
Så här mycket tycker Folkhälsomyndigheten
att barn kan använda mobilen
- 0–2-åringar: Helst ingen tid alls.
- 2–5-åringar: Max en timme om dagen.
- 6–12-åringar: Max en till två timmar om dagen.
- 13–18-åringar: Max två till tre timmar om dagen.
Tiden gäller användning
av mobilen på fritiden
till exempel kolla appar
som Instagram, Snapchat,
videoklipp, filmer och spel.
I tiden räknas inte om du
lyssnar på musik,
lyssnar på poddar,
läser e-böcker
eller gör arbete till skolan.
17 november 2025