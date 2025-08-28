Sverige

En gammal person håller i en telefon.

Konsumentverket vill förbjuda företag att sälja saker på telefon. Foto: Per Larsson/TT

Myndighet vill stoppa säljare

Många människor i Sverige
tycker att det är jobbigt
när företag ringer för att sälja.
Många har också blivit lurade
att skriva på avtal.
Det visar en undersökning
av Konsumentverket.

Myndigheten vill därför
förbjuda företag
att ringa och sälja,
telefonförsäljning.

Människor kan bli överraskade
av samtalen och säga ja till saker
utan att förstå vad det betyder.
Det skriver Konsumentverket.

Vissa människor är också rädda
för att bli lurade av försäljare.
Därför svarar de inte på okända nummer.
Det kan göra att de missar viktiga
samtal från till exempel vården.

Regeringen har fått undersökningen.
Vissa personer får extra stora problem
av försäljarna.
Det säger ministern Erik Slottner.

Det gäller särskilt

  • gamla personer
  • personer med vissa funktionsnedsättningar
  • personer som har svårt
    med svenska språket.

– Det är bra att företagens sätt
att sälja granskas,
säger Erik Slottner.

Nu ska regeringen läsa undersökningen.
Sedan ska de bestämma
om det ska komma en ny lag.
Efter det får riksdagen rösta.

8 SIDOR/TT

Vad tycker du?
Vore det bra med ett förbud
mot att sälja på telefon?

28 augusti 2025

Vad tycker du om nyheten?
2 kommentarer
  1. MILENA LUISA skriver:
    28 augusti, 2025 kl. 10:45

    BRA!!!

    Svara
  2. V skriver:
    28 augusti, 2025 kl. 11:04

    Tycker det är jättebra, känner många som har blivit lurade.

    Svara
