Myndighet vill stoppa säljare

Många människor i Sverige

tycker att det är jobbigt

när företag ringer för att sälja.

Många har också blivit lurade

att skriva på avtal.

Det visar en undersökning

av Konsumentverket.

Myndigheten vill därför

förbjuda företag

att ringa och sälja,

telefonförsäljning.

Människor kan bli överraskade

av samtalen och säga ja till saker

utan att förstå vad det betyder.

Det skriver Konsumentverket.

Vissa människor är också rädda

för att bli lurade av försäljare.

Därför svarar de inte på okända nummer.

Det kan göra att de missar viktiga

samtal från till exempel vården.

Regeringen har fått undersökningen.

Vissa personer får extra stora problem

av försäljarna.

Det säger ministern Erik Slottner.

Det gäller särskilt

gamla personer

personer med vissa funktionsnedsättningar

personer som har svårt

med svenska språket.

– Det är bra att företagens sätt

att sälja granskas,

säger Erik Slottner.

Nu ska regeringen läsa undersökningen.

Sedan ska de bestämma

om det ska komma en ny lag.

Efter det får riksdagen rösta.

8 SIDOR/TT

Vad tycker du?

Vore det bra med ett förbud

mot att sälja på telefon?