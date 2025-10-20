Sverige
Kometen Lemmon. Foto: Patrick Pleul/AP/TT
Karlavagnen till höger i bilden. Fyra stjärnor är vagnen. Tre stjärnor är Karlavagnens handtag. Foto: Marie Hillblom/8 Sidor
Chans att se kometen
Kometen Lemmon
liknar en stjärna
med strålar av ljus efter sig.
Kometen består av is,
koldioxid och andra frusna gaser.
Kometen snurrar
i en bana runt solen.
När den kommer nära jorden
kan vi se den från marken.
Solens strålar lyser upp den.
I några veckor nu
kan folk i Sverige se kometen.
Det är lättast att se den
omkring den 21 oktober.
Kometen syns nära stjärnorna
som kallas för Karlavagnen.
Experter tipsar om
att kometen syns bäst
om du tar en bild på den.
– Då har du chansen
att fånga en suddig fläck på bild.
Det säger Eric Stempels
som forskar om rymden.
Det suddiga är kometen Lemmon.
Utan hjälp av mobilen
är det svårt att se kometen.
8 SIDOR/TT
Se kometen Lemmon
- Gå till en mörk plats
- Rikta kameran i din mobil
mot stjärnorna i Karlavagnen
- Kometen är nära de tre stjärnor
som bildar Karlavagnens handtag
- Fotografera med inställningen
natt i din mobil
- Kometen syns som en suddig fläck
på bilden
Spännade✌️🌃
jag såg den med den var gäte fin hej då jag heter tuva tönnberg
min mamma såg inte 👎