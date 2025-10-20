Chans att se kometen

Kometen Lemmon

liknar en stjärna

med strålar av ljus efter sig.

Kometen består av is,

koldioxid och andra frusna gaser.

Kometen snurrar

i en bana runt solen.

När den kommer nära jorden

kan vi se den från marken.

Solens strålar lyser upp den.

I några veckor nu

kan folk i Sverige se kometen.

Det är lättast att se den

omkring den 21 oktober.

Kometen syns nära stjärnorna

som kallas för Karlavagnen.

Experter tipsar om

att kometen syns bäst

om du tar en bild på den.

– Då har du chansen

att fånga en suddig fläck på bild.

Det säger Eric Stempels

som forskar om rymden.

Det suddiga är kometen Lemmon.

Utan hjälp av mobilen

är det svårt att se kometen.

8 SIDOR/TT