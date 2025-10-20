Sverige

  • Germany Comet

    Kometen Lemmon. Foto: Patrick Pleul/AP/TT

  • karlavagnen

    Karlavagnen till höger i bilden. Fyra stjärnor är vagnen. Tre stjärnor är Karlavagnens handtag. Foto: Marie Hillblom/8 Sidor

Chans att se kometen

Kometen Lemmon
liknar en stjärna
med strålar av ljus efter sig.

Kometen består av is,
koldioxid och andra frusna gaser.
Kometen snurrar
i en bana runt solen.

När den kommer nära jorden
kan vi se den från marken.
Solens strålar lyser upp den.

I några veckor nu
kan folk i Sverige se kometen.
Det är lättast att se den
omkring den 21 oktober.

Kometen syns nära stjärnorna
som kallas för Karlavagnen.

Experter tipsar om
att kometen syns bäst
om du tar en bild på den.

– Då har du chansen
att fånga en suddig fläck på bild.

Det säger Eric Stempels
som forskar om rymden.

Det suddiga är kometen Lemmon.
Utan hjälp av mobilen
är det svårt att se kometen.

8 SIDOR/TT

Se kometen Lemmon

  • Gå till en mörk plats
  • Rikta kameran i din mobil
    mot stjärnorna i Karlavagnen
  • Kometen är nära de tre stjärnor
    som bildar Karlavagnens handtag
  • Fotografera med inställningen
    natt i din mobil
  • Kometen syns som en suddig fläck
    på bilden

20 oktober 2025

Vad tycker du om nyheten?
3 kommentarer
  1. Maja skriver:
    20 oktober, 2025 kl. 10:10

    Spännade✌️🌃

    Svara
  2. tuva tönnberg skriver:
    20 oktober, 2025 kl. 11:16

    jag såg den med den var gäte fin hej då jag heter tuva tönnberg

    Svara
  3. Wictor freundt skriver:
    20 oktober, 2025 kl. 20:29

    min mamma såg inte 👎

    Svara
