Mammografi kan rädda äldre

Kvinnor mellan 40 år och 74 år

får gå på kontroller av sina bröst,

mammografi.

Det är för att upptäcka cancer.

Mammografin upptäcker

en stor del av alla

som får cancer i brösten.

Men efter 74 år

blir inte kvinnor

kallade på mammografi längre.

Det vill Cancerfonden ändra på.

Kvinnor över 75 år

som har risk att få cancer

borde få fortsätta

att gå på mammografi.

Det säger

Ulrika Årehed Kågström

som jobbar på Cancerfonden.

Nu finns också ny teknik

som gör att det går

att upptäcka cancer

på ett bättre sätt.

Det kan också gå att se

om någon har risk

för cancer i brösten.

– Tekniken gör att

det går att rädda livet

på fler människor,

säger Ulrika Årehed Kågström.

8 SIDOR/TT