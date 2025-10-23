Sverige

Hennes bröst är i en apparat.

Personalen på sjukhuset undersöker kvinnans bröst. Det kallas för mammografi. Foto: Christine Olsson/TT

Mammografi kan rädda äldre

Kvinnor mellan 40 år och 74 år
får gå på kontroller av sina bröst,
mammografi.
Det är för att upptäcka cancer.

Mammografin upptäcker
en stor del av alla
som får cancer i brösten.

Men efter 74 år
blir inte kvinnor
kallade på mammografi längre.

Det vill Cancerfonden ändra på.
Kvinnor över 75 år
som har risk att få cancer
borde få fortsätta
att gå på mammografi.

Det säger
Ulrika Årehed Kågström
som jobbar på Cancerfonden.

Nu finns också ny teknik
som gör att det går
att upptäcka cancer
på ett bättre sätt.

Det kan också gå att se
om någon har risk
för cancer i brösten.

– Tekniken gör att
det går att rädda livet
på fler människor,
säger Ulrika Årehed Kågström.

23 oktober 2025

  1. . skriver:
    23 oktober, 2025 kl. 10:36

    Jättebra förslag vi kvinnor lever längre och behöver kolla våra tuttar.

    Svara
  2. karim skriver:
    23 oktober, 2025 kl. 12:17

    Viktigt att man kollar brösten. Synd om dom som får cancer

    Svara
  3. M skriver:
    23 oktober, 2025 kl. 12:51

    ”’ Ä r. Det inte olagligt att ha sån bild”….

    Svara
  4. . skriver:
    23 oktober, 2025 kl. 13:25

    Vad då ?olagligt???vi lever i ett fritt land. På bilden synd bara en del av överkroppen .ser du något??

    Svara
  5. M skriver:
    23 oktober, 2025 kl. 18:20

    Viktigt för män å kolla upp kulorna prostata 😁 varför ingen bild på det i jämlikhet?

    Svara
