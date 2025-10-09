Nu finns pengar till idrott

Nu kan du som har barn

mellan 8 och 16 år

betala barnets aktiviteter med

hjälp av Fritidskortet.

På kortet finns pengar

som barn och ungdomar

kan använda för att göra något

på fritiden.

Alla barn kan få 500 kronor

varje termin.

Men många föreningar i Sverige

har fått problem på grund av kortet.

Föreningar använder olika system på internet.

Systemen gör det lättare

för folk att betala barnens avgift.

Men Fritidskortet fungerar dåligt

med vissa system.

Därför har flera föreningar klagat.

De har fått mer att göra

på grund av Fritidskortet.

Flera föreningar kanske nu

måste höja avgiften på sina aktiviteter.

Det berättar tidningen

Dagens Nyheter.

Nu har Socialdepartementet

sagt att de ska hjälpa föreningar

med pengar under år 2026.

Ministern Jakob Forssmed

säger till tidningen att de jobbar

för att lösa problemet med betalningar.

Vill du använda Fritidskortet?

På Fritidskortets sajt

kan du logga in med bank-id.

Där kan du se om ditt barns förening

finns med.

Använd Fritidskortet..

