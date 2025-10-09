Sverige

Pojkar i en match I fotboll. Flickor står vid sittan och tittar på.

Unga som spelar fotboll. Foto: TT

Nu finns pengar till idrott

Nu kan du som har barn
mellan 8 och 16 år
betala barnets aktiviteter med
hjälp av Fritidskortet.

På kortet finns pengar
som barn och ungdomar
kan använda för att göra något
på fritiden.

Alla barn kan få 500 kronor
varje termin.

Men många föreningar i Sverige
har fått problem på grund av kortet.

Föreningar använder olika system på internet.
Systemen gör det lättare
för folk att betala barnens avgift.
Men Fritidskortet fungerar dåligt
med vissa system.

Därför har flera föreningar klagat.
De har fått mer att göra
på grund av Fritidskortet.
Flera föreningar kanske nu
måste höja avgiften på sina aktiviteter.
Det berättar tidningen
Dagens Nyheter.

Nu har Socialdepartementet
sagt att de ska hjälpa föreningar
med pengar under år 2026.
Ministern Jakob Forssmed
säger till tidningen att de jobbar
för att lösa problemet med betalningar.

Vill du använda Fritidskortet?
På Fritidskortets sajt
kan du logga in med bank-id.
Där kan du se om ditt barns förening
finns med.
Använd Fritidskortet..

8 SIDOR

Fritidskortet

  • Fritidskortet är pengar
    som barn ska använda
    för att göra saker på fritiden.
  • Med Fritidskortet kan du betala
    avgifter hos föreningar
    och kulturskolor.
  • Föreningarna måste ha anmält sig
    till Fritidskortets register.
  • Alla barn kan få 500 kronor
    varje termin.
  • Barn i familjer som fick bostadsbidrag
    förra året kan få två tusen kronor
    om året.

9 oktober 2025

Vad tycker du om nyheten?
9 kommentarer
  1. oble skriver:
    9 oktober, 2025 kl. 08:07

    colt

    Svara
  2. Levon skriver:
    9 oktober, 2025 kl. 08:36

    Man säger coolt inte colt.

    Svara
  3. ivar skriver:
    9 oktober, 2025 kl. 08:37

    bra levon

    Svara
  4. ivar skriver:
    9 oktober, 2025 kl. 08:37

    duktig levon

    Svara
  5. Banan!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! skriver:
    9 oktober, 2025 kl. 08:48

    colt😂

    Svara
  6. BANAN=SLAYYYYYYYYYY skriver:
    9 oktober, 2025 kl. 08:51

    Colt colt colt😂😂😂

    Svara
  7. Holy cow skriver:
    9 oktober, 2025 kl. 08:54

    BANAN😭❤

    Svara
  8. Holy cow skriver:
    9 oktober, 2025 kl. 08:54

    jag ser dig banan🤠

    Svara
  9. Luisa-en exotisk svensk skriver:
    9 oktober, 2025 kl. 09:04

    Äntligen nånting positiv!!!

    Svara
