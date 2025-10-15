Sverige
Svenskar handlade också mindre på Systembolaget år 2024 jämfört med år 2023. Foto: Fotograferna Holmberg/TT
Svenskar dricker mindre
Vi dricker och köper
mindre alkohol i Sverige.
Det visar nya siffror
från organisationen CAN.
Varje år undersöker de
hur mycket alkohol
svenskar dricker.
Förra året drack en person
i Sverige ungefär 8,4 liter alkohol
under året.
Det är en liten minskning
jämfört med året innan.
Det är en ganska stor minskning
jämfört med år 2019.
Förra året köpte vi också lite mindre
alkohol på restauranger
och Systembolaget jämfört
med år 2023.
440 tusen personer
över 15 år var med
i undersökningen.
CAN står för
Centralorganisationen för
alkohol- och narkotikaupplysning,
8 SIDOR
Dricker du mindre alkohol
jämfört med tidigare?
Skriva gärna en kommentar.
15 oktober 2025
jag avskyr alkohol. 💀💀farligt att dricka.