Svenskar dricker mindre

Vi dricker och köper

mindre alkohol i Sverige.

Det visar nya siffror

från organisationen CAN.

Varje år undersöker de

hur mycket alkohol

svenskar dricker.

Förra året drack en person

i Sverige ungefär 8,4 liter alkohol

under året.

Det är en liten minskning

jämfört med året innan.

Det är en ganska stor minskning

jämfört med år 2019.

Förra året köpte vi också lite mindre

alkohol på restauranger

och Systembolaget jämfört

med år 2023.

440 tusen personer

över 15 år var med

i undersökningen.

CAN står för

Centralorganisationen för

alkohol- och narkotikaupplysning,

8 SIDOR

Dricker du mindre alkohol

jämfört med tidigare?

Skriva gärna en kommentar.