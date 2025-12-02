Sverige
Pengarna ska hjälpa Ukraina att ordna el åt folket. Det är viktigt på vintern. Bilden är från staden Kiev år 2022.
Ministern Benjamin Dousa i regeringen. Foto: Lars Schröder/TT
En miljard till Ukraina
Ukraina ska få
över en miljard kronor
av Sverige.
Det säger regeringen.
Pengarna ska hjälpa Ukraina
över vintern.
Ryssland attackerar fortfarande
många platser i Ukraina.
Attackerna är ofta
mot Ukrainas system
för el, värme och vatten.
Pengarna ska bland annat
se till så att Ukraina
kan ordna el till folk i landet.
– Attackerna har blivit
värre de senaste veckorna.
Nu när det blir kallare
kan det bli den värsta vintern
sedan år 2022.
Det säger Sveriges minister
Benjamin Dousa.
8 SIDOR/TT
2 december 2025
Slossari skicka våran skatt pengar till kriget
Kriget stöder den europeiska ekonomin och vapenindustrin är föremål för spekulation på börsen🤑
klart man ska hjälpa sina medmänniskor,vinter gör att folk fryser ihjäl. jag betalar gärna lite mer i skatt. alla ska ha mat och värme under vintern. 🤗🤗🤗🤗.ps jag är inte rik menbjag har hjärta av guld.
Varför ge pengar till korrupta politiker,fattar jag inte.
Bra, de behöver pengarna mer än oss i Sverige. Speciellt det blåa blocket där de tar skattepengarna till sina egna fickor😂