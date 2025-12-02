En miljard till Ukraina

Ukraina ska få

över en miljard kronor

av Sverige.

Det säger regeringen.

Pengarna ska hjälpa Ukraina

över vintern.

Ryssland attackerar fortfarande

många platser i Ukraina.

Attackerna är ofta

mot Ukrainas system

för el, värme och vatten.

Pengarna ska bland annat

se till så att Ukraina

kan ordna el till folk i landet.

– Attackerna har blivit

värre de senaste veckorna.

Nu när det blir kallare

kan det bli den värsta vintern

sedan år 2022.

Det säger Sveriges minister

Benjamin Dousa.

8 SIDOR/TT