Sverige

  • Russia Ukraine War

    Pengarna ska hjälpa Ukraina att ordna el åt folket. Det är viktigt på vintern. Bilden är från staden Kiev år 2022.

  • WEB_INRIKES

    Ministern Benjamin Dousa i regeringen. Foto: Lars Schröder/TT

En miljard till Ukraina

Ukraina ska få
över en miljard kronor
av Sverige.
Det säger regeringen.

Pengarna ska hjälpa Ukraina
över vintern.

Ryssland attackerar fortfarande
många platser i Ukraina.
Attackerna är ofta
mot Ukrainas system
för el, värme och vatten.

Pengarna ska bland annat
se till så att Ukraina
kan ordna el till folk i landet.

– Attackerna har blivit
värre de senaste veckorna.
Nu när det blir kallare
kan det bli den värsta vintern
sedan år 2022.

Det säger Sveriges minister
Benjamin Dousa.

8 SIDOR/TT

2 december 2025

Vad tycker du om nyheten?
5 kommentarer
  1. Sam skriver:
    2 december, 2025 kl. 10:23

    Slossari skicka våran skatt pengar till kriget

    Svara
  2. Jag skriver:
    2 december, 2025 kl. 11:45

    Kriget stöder den europeiska ekonomin och vapenindustrin är föremål för spekulation på börsen🤑

    Svara
  3. jag älskar min mamma skriver:
    2 december, 2025 kl. 12:08

    klart man ska hjälpa sina medmänniskor,vinter gör att folk fryser ihjäl. jag betalar gärna lite mer i skatt. alla ska ha mat och värme under vintern. 🤗🤗🤗🤗.ps jag är inte rik menbjag har hjärta av guld.

    Svara
  4. My skriver:
    2 december, 2025 kl. 12:38

    Varför ge pengar till korrupta politiker,fattar jag inte.

    Svara
  5. Sanningen svidet skriver:
    2 december, 2025 kl. 12:44

    Bra, de behöver pengarna mer än oss i Sverige. Speciellt det blåa blocket där de tar skattepengarna till sina egna fickor😂

    Svara
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

Fler liknande artiklar