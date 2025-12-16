Lista med råd om fiskar

Många tycker om att äta fisk.

Men alla fiskar är inte bra att äta.

Det är sorter som det finns få av i havet.

Det är risk att de sorterna tar slut.

Varje år kommer det en lista

med råd om vilka fiskar

som är okej att äta.

Och vilka du inte ska äta.

Det är organisationen WWF

som gör listan.

Nytt för i år är att fisken regnbåge

är med på listan över dåliga fiskar.

Regnbågen är mycket vanlig i Sverige.

Den liknar en lax.

Torsk är en annan fisk

som du ska se upp med.

Bara torsk som är fångad

nära Island är okej att äta, säger WWF.

Många sorters inlagd sill

är också dåliga att äta.

Ett tips är att titta efter burkar

med det blåa märket MSC.

De är okej att äta.

WWF betyder Världsnaturfonden.

8 SIDOR/TT