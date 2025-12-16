Sverige

Ett fat med fisk och grönsaker.

Många i Sverige äter fisken regnbåge. Foto: Jurek Holzer/TT

Lista med råd om fiskar

Många tycker om att äta fisk.
Men alla fiskar är inte bra att äta.
Det är sorter som det finns få av i havet.
Det är risk att de sorterna tar slut.

Varje år kommer det en lista
med råd om vilka fiskar
som är okej att äta.
Och vilka du inte ska äta.

Det är organisationen WWF
som gör listan.

Nytt för i år är att fisken regnbåge
är med på listan över dåliga fiskar.
Regnbågen är mycket vanlig i Sverige.
Den liknar en lax.

Torsk är en annan fisk
som du ska se upp med.
Bara torsk som är fångad
nära Island är okej att äta, säger WWF.

Många sorters inlagd sill
är också dåliga att äta.
Ett tips är att titta efter burkar
med det blåa märket MSC.
De är okej att äta.

WWF betyder Världsnaturfonden.

8 SIDOR/TT

16 december 2025

Vad tycker du om nyheten?
1 kommentar
  1. v skriver:
    16 december, 2025 kl. 10:26

    jag älskar fisk och jag äter minst 2 gånger i veckan lax är min stora favorit.🐟🐟🐟🐟🦈🦈🦈🦈 jag är galen i skaldjur också.🦀🦀🦐🦐🦐.

    Svara
