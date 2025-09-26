Världen
Sveriges minister Maria Malmer Stenergard på FNs möte i New York i USA. Hon är med i partiet Moderaterna. Foto: Pamela Smith/AP/TT
Skådespelaren Inger Nilsson som Pippi Långstrump. Foto: NTB/TT
Hon pratade om Pippi
Förenta Nationerna, FN,
har ett stort möte
i New York i USA.
Politiker från hela
världen är med.
I torsdags talade
Sveriges minister
Maria Malmer Stenergard
på mötet.
Hon pratade om krigen
i Ukraina och området Gaza.
Hon sa att Sverige stöder
Ukraina i kriget mot Ryssland.
Hon sa att Israel har rätt
att försvara sig mot
gruppen Hamas i Gaza.
Men hon är kritisk mot
Israels sätt att kriga.
– I delar av Gaza är det svält.
Det får inte fortsätta,
sa Maria Malmer Stenergard.
Hon vill att FN ska jobba mer
för att stoppa krigen.
I år är det 80 år
sedan FN startade.
Men det är också 80 år
sedan den första boken
om Pippi Långstrump kom.
Det sa Maria Malmer Stenergard
i sitt tal.
Figuren Pippi är en tuff
och mycket stark flicka.
Malmer Stenergard sa att
FN borde vara lite mer som Pippi.
– Vi måste våga vara
tuffa och bestämda, sa ministern.
Den första boken om
Pippi Långstrump kom år 1945.
Författaren Astrid Lindgren
skrev böckerna om Pippi Långstrump.
8 SIDOR/TT
26 september 2025
PIPPI ÄR FREDS SYMBOL!VAD FIN!🥰💛💙
Konstigt att hon inte avgår som minister är hon inte lämplig att kalla människor för djur. Hon är förebild för folket och barnen.
Jag menar att hon är inte förebild för folket och barnen.