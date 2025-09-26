Hon pratade om Pippi

Förenta Nationerna, FN,

har ett stort möte

i New York i USA.

Politiker från hela

världen är med.

I torsdags talade

Sveriges minister

Maria Malmer Stenergard

på mötet.

Hon pratade om krigen

i Ukraina och området Gaza.

Hon sa att Sverige stöder

Ukraina i kriget mot Ryssland.

Hon sa att Israel har rätt

att försvara sig mot

gruppen Hamas i Gaza.

Men hon är kritisk mot

Israels sätt att kriga.

– I delar av Gaza är det svält.

Det får inte fortsätta,

sa Maria Malmer Stenergard.

Hon vill att FN ska jobba mer

för att stoppa krigen.

I år är det 80 år

sedan FN startade.

Men det är också 80 år

sedan den första boken

om Pippi Långstrump kom.

Det sa Maria Malmer Stenergard

i sitt tal.

Figuren Pippi är en tuff

och mycket stark flicka.

Malmer Stenergard sa att

FN borde vara lite mer som Pippi.

– Vi måste våga vara

tuffa och bestämda, sa ministern.

Den första boken om

Pippi Långstrump kom år 1945.

Författaren Astrid Lindgren

skrev böckerna om Pippi Långstrump.

8 SIDOR/TT