    Sveriges minister Maria Malmer Stenergard på FNs möte i New York i USA. Hon är med i partiet Moderaterna. Foto: Pamela Smith/AP/TT

  • LINDGREN PIPPOI

    Skådespelaren Inger Nilsson som Pippi Långstrump. Foto: NTB/TT

Hon pratade om Pippi

Förenta Nationerna, FN,
har ett stort möte
i New York i USA.
Politiker från hela
världen är med.

I torsdags talade
Sveriges minister
Maria Malmer Stenergard
på mötet.

Hon pratade om krigen
i Ukraina och området Gaza.

Hon sa att Sverige stöder
Ukraina i kriget mot Ryssland.

Hon sa att Israel har rätt
att försvara sig mot
gruppen Hamas i Gaza.
Men hon är kritisk mot
Israels sätt att kriga.

– I delar av Gaza är det svält.
Det får inte fortsätta,
sa Maria Malmer Stenergard.

Hon vill att FN ska jobba mer
för att stoppa krigen.

I år är det 80 år
sedan FN startade.
Men det är också 80 år
sedan den första boken
om Pippi Långstrump kom.

Det sa Maria Malmer Stenergard
i sitt tal.
Figuren Pippi är en tuff
och mycket stark flicka.
Malmer Stenergard sa att
FN borde vara lite mer som Pippi.

– Vi måste våga vara
tuffa och bestämda, sa ministern.

Den första boken om
Pippi Långstrump kom år 1945.
Författaren Astrid Lindgren
skrev böckerna om Pippi Långstrump.

8 SIDOR/TT

26 september 2025

Vad tycker du om nyheten?
3 kommentarer
  1. Luisa-en exotisk svensk skriver:
    26 september, 2025 kl. 11:02

    PIPPI ÄR FREDS SYMBOL!VAD FIN!🥰💛💙

    Svara
  2. Nikko skriver:
    26 september, 2025 kl. 12:13

    Konstigt att hon inte avgår som minister är hon inte lämplig att kalla människor för djur. Hon är förebild för folket och barnen.

    Svara
  3. Nikko skriver:
    26 september, 2025 kl. 12:14

    Jag menar att hon är inte förebild för folket och barnen.

    Svara
