Världen

Ett foto på en stor skärm visar tre bilder på pristagarna.

Mary E Brunkow, Fred Ramsdell och Shimon Sakaguchi får Nobelpriset i medicin. Foto: Claudio Bresciani/TT

De får Nobelpris i medicin

Nu är det klart
vilka som får årets
Nobelpris i medicin.

Det är tre forskare,
Mary E Brunkow,
Fred Ramsdell
och Shimon Sakaguchi.

De får pris för sin forskning
om kroppens immunförsvar.
Immunförsvaret kämpar
för att skydda kroppen
från virus, bakterier
och annat.

De tre forskarna får pris
för att de upptäckt
en sorts celler, T-celler
som jobbar som vakter i kroppen.
De ser till att kroppens försvar
inte attackerar den egna kroppen.

Deras forskning har
hjälpt annan forskning
om bland annat cancer.

De får Nobelpriset i medicin år 2025

  • Fred Ramsdell är 64 år
    och kommer från USA.
  • Shimon Sakaguchi är 71 år
    och kommer från Japan.
  • Mary Brunkow är 64 år
    och kommer från USA.

6 oktober 2025

  1. Bea skriver:
    6 oktober, 2025 kl. 12:30

    Stort eloge till dessa duktiga pristagare.

    Svara
  2. Luisa-en exotisk svensk skriver:
    6 oktober, 2025 kl. 15:58

    Alltså i den tredje styck ni skrev-”forsknig”-men ni menade forskning eller hur?🙂💜

    Svara
    1. 8 Sidor Redaktör skriver:
      6 oktober, 2025 kl. 16:15

      Tack!

      Det är ändrat nu.

      Hälsningar,
      8 Sidor

