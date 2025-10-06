Världen
Mary E Brunkow, Fred Ramsdell och Shimon Sakaguchi får Nobelpriset i medicin. Foto: Claudio Bresciani/TT
De får Nobelpris i medicin
Nu är det klart
vilka som får årets
Nobelpris i medicin.
Det är tre forskare,
Mary E Brunkow,
Fred Ramsdell
och Shimon Sakaguchi.
De får pris för sin forskning
om kroppens immunförsvar.
Immunförsvaret kämpar
för att skydda kroppen
från virus, bakterier
och annat.
De tre forskarna får pris
för att de upptäckt
en sorts celler, T-celler
som jobbar som vakter i kroppen.
De ser till att kroppens försvar
inte attackerar den egna kroppen.
Deras forskning har
hjälpt annan forskning
om bland annat cancer.
8 SIDOR/TT
De får Nobelpriset i medicin år 2025
- Fred Ramsdell är 64 år
och kommer från USA.
- Shimon Sakaguchi är 71 år
och kommer från Japan.
- Mary Brunkow är 64 år
och kommer från USA.
6 oktober 2025
Stort eloge till dessa duktiga pristagare.
Alltså i den tredje styck ni skrev-”forsknig”-men ni menade forskning eller hur?🙂💜
Tack!
Det är ändrat nu.
Hälsningar,
8 Sidor