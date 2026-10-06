Hot mot politiker

Politikern Mohamed Ali

har blivit hotad.

Det säger han

på sajten Facebook.

Han har fått ett brev.

I brevet står det

att han måste lämna riksdagen.

Annars ska han få hjälp med det.

Så låter hotet i brevet.

Mohamed Ali har tagit

en bild på brevet.

Tidningen Aftonbladet skriver

att myndigheten Säpo

undersöker ett hot.

Men Säpo säger inte

vem det handlar om.

Alis parti Vänsterpartiet

har anmält hotet

mot honom till polisen.

– Vi kommer att stötta honom

mot hot och hat.

Det säger Maria Forsberg

i partiet till Aftonbladet.

I årets val fick Mohamed Ali

en plats i Sveriges riksdag.

Men hans parti tvingade

honom att ta en paus

innan han hann börja jobba.

Det beror på att poliserna

undersöker misstänkt fusk

i området Dalarna.

Där fick Ali många röster.

Poliserna har inte sagt

att Mohamed Ali är misstänkt.

8 SIDOR/TT