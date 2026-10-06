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Politikern Mohamed Abdukardir Ali. Foto: Fredrik Sandberg/TT
Hot mot politiker
Politikern Mohamed Ali
har blivit hotad.
Det säger han
på sajten Facebook.
Han har fått ett brev.
I brevet står det
att han måste lämna riksdagen.
Annars ska han få hjälp med det.
Så låter hotet i brevet.
Mohamed Ali har tagit
en bild på brevet.
Tidningen Aftonbladet skriver
att myndigheten Säpo
undersöker ett hot.
Men Säpo säger inte
vem det handlar om.
Alis parti Vänsterpartiet
har anmält hotet
mot honom till polisen.
– Vi kommer att stötta honom
mot hot och hat.
Det säger Maria Forsberg
i partiet till Aftonbladet.
I årets val fick Mohamed Ali
en plats i Sveriges riksdag.
Men hans parti tvingade
honom att ta en paus
innan han hann börja jobba.
Det beror på att poliserna
undersöker misstänkt fusk
i området Dalarna.
Där fick Ali många röster.
Poliserna har inte sagt
att Mohamed Ali är misstänkt.
8 SIDOR/TT
6 oktober 2026
Man kan inte köpa sin plats i riksdagen. Jag tycker han får söka andra jobb.och det här med att någon hotar honom är förstås inte så bra.