Girls kommer tillbaka

Det har gått nästan tio år

sedan den amerikanska

tv-serien Girls slutade.

Men nyligen blev det känt

att serien ska komma tillbaka.

Det kommer fem nya avsnitt.

De spelas in nästa år.

Lena Dunham gjorde Girls.

Serien handlar om

fyra unga kvinnor

som bor i staden New York.

Girls handlar om deras liv,

kärlek och problem.

Serien är både

rolig och allvarlig.

Den gjorde stor succé

när den kom.

Girls visas på sajten HBO Max

som kostar pengar.

MARTIN HANBERG/8 SIDOR