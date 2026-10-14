Kultur
Zosia Mamet, Allison Williams, Lena Dunham och Jemima Kirke år 2017. Foto: Evan Agostini/Invision/AP/TT
Girls kommer tillbaka
Det har gått nästan tio år
sedan den amerikanska
tv-serien Girls slutade.
Men nyligen blev det känt
att serien ska komma tillbaka.
Det kommer fem nya avsnitt.
De spelas in nästa år.
Lena Dunham gjorde Girls.
Serien handlar om
fyra unga kvinnor
som bor i staden New York.
Girls handlar om deras liv,
kärlek och problem.
Serien är både
rolig och allvarlig.
Den gjorde stor succé
när den kom.
Girls visas på sajten HBO Max
som kostar pengar.
MARTIN HANBERG/8 SIDOR
- Hannah spelas av Lena Dunham själv
- Marnie spelas av Allison Williams
- Shoshanna spelas av Zosia Mamet
- Jessa spelas av Jemima Kirk
14 oktober 2026