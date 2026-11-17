Politiker ändrar sig
Sverigedemokraten
Rasmus Giertz skulle
sluta i riksdagen.
Det sa han själv nyligen.
Det hände efter att tidningen
Dagens Nyheter skrivit
om honom.
Tidningen pratade med flera kvinnor.
Kvinnorna berättade att Giertz
har gjort sexuella saker
mot dem som inte är okej.
Giertz sa att det inte stämmer.
Men han sa också
att det är bäst för partiet
att han slutar.
Men nu har Giertz ändrat sig.
Han ska inte sluta utan
jobba kvar i riksdagen,
säger han.
Sverigedemokraterna
ska undersöka om det
som har hänt stämmer.
Under tiden är Giertz
stoppad från att vara med
i partiet.
Den som fortsätter jobba i riksdagen
men som inte längre är
med i sitt parti
kallas för politisk vilde.
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