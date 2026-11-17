Sverigedemokraten

Rasmus Giertz skulle

sluta i riksdagen.

Det sa han själv nyligen.

Det hände efter att tidningen

Dagens Nyheter skrivit

om honom.

Tidningen pratade med flera kvinnor.

Kvinnorna berättade att Giertz

har gjort sexuella saker

mot dem som inte är okej.

Giertz sa att det inte stämmer.

Men han sa också

att det är bäst för partiet

att han slutar.

Men nu har Giertz ändrat sig.

Han ska inte sluta utan

jobba kvar i riksdagen,

säger han.

Sverigedemokraterna

ska undersöka om det

som har hänt stämmer.

Under tiden är Giertz

stoppad från att vara med

i partiet.

Den som fortsätter jobba i riksdagen

men som inte längre är

med i sitt parti

kallas för politisk vilde.

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