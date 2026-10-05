Rissveds vann världscupen

I lördags slutade världscupen

i mountainbike för damer.

Jenny Rissveds kom

på plats elva

i det sista loppet.

Det räckte för att

hon skulle vinna

den totala världscupen.

Det har ingen svensk

gjort tidigare.

– Det är jättekul.

Jag är glad.

Det sa Rissveds

till kanalen Eurosport.

Sina Frei från Schweiz

blev tvåa i världscupen.

Tävlingen var

i staden Lake Placid

i området New York i USA.

Jenny Rissveds har tidigare

blivit tvåa och trea

i världscupen.

Hon har vunnit

guld i både OS och VM.

8 SIDOR/TT