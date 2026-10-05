Sport

Hon sträcker ut armarna när hon kör i mål. Hon är glad.

Jenny Rissveds vann världscupen i mountainbike. Foto: Maxime Schmid/AP/TT

Rissveds vann världscupen

I lördags slutade världscupen
i mountainbike för damer.
Jenny Rissveds kom
på plats elva
i det sista loppet.

Det räckte för att
hon skulle vinna
den totala världscupen.
Det har ingen svensk
gjort tidigare.

– Det är jättekul.
Jag är glad.

Det sa Rissveds
till kanalen Eurosport.

Sina Frei från Schweiz
blev tvåa i världscupen.
Tävlingen var
i staden Lake Placid
i området New York i USA.

Jenny Rissveds har tidigare
blivit tvåa och trea
i världscupen.
Hon har vunnit
guld i både OS och VM.

8 SIDOR/TT

Jenny Rissveds
  • Jenny Rissveds är 32 år.
  • Hon tävlar i mountainbike.
    Tävlingarna är ute i naturen.
  • Hon har tävlat i mountainbike
    sedan hon var barn.
  • År 2016 vann hon guld
    i tävlingen OS.
  • Efter det hade hon en jobbig tid.
    Hon fick bland annat en depression
    och hade problem med att äta.
    Hon kämpade mot ätstörningar.
    Hon tog flera pauser från att tävla.
  • Men sedan kom Rissveds tillbaka.
  • År 2024 vann hon brons i OS i Paris.
  • År 2025 vann hon två guld i EM
    ett guld och ett silver i VM.
    Samma år blev hon tvåa totalt i världscupen.
Ansiktsbild.
Jenny Rissveds.
Foto: Maxime Schmid/AP/TT

5 oktober 2026

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