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Jenny Rissveds vann världscupen i mountainbike. Foto: Maxime Schmid/AP/TT
Rissveds vann världscupen
I lördags slutade världscupen
i mountainbike för damer.
Jenny Rissveds kom
på plats elva
i det sista loppet.
Det räckte för att
hon skulle vinna
den totala världscupen.
Det har ingen svensk
gjort tidigare.
– Det är jättekul.
Jag är glad.
Det sa Rissveds
till kanalen Eurosport.
Sina Frei från Schweiz
blev tvåa i världscupen.
Tävlingen var
i staden Lake Placid
i området New York i USA.
Jenny Rissveds har tidigare
blivit tvåa och trea
i världscupen.
Hon har vunnit
guld i både OS och VM.
8 SIDOR/TT
- Jenny Rissveds är 32 år.
- Hon tävlar i mountainbike.
Tävlingarna är ute i naturen.
- Hon har tävlat i mountainbike
sedan hon var barn.
- År 2016 vann hon guld
i tävlingen OS.
- Efter det hade hon en jobbig tid.
Hon fick bland annat en depression
och hade problem med att äta.
Hon kämpade mot ätstörningar.
Hon tog flera pauser från att tävla.
- Men sedan kom Rissveds tillbaka.
- År 2024 vann hon brons i OS i Paris.
- År 2025 vann hon två guld i EM
ett guld och ett silver i VM.
Samma år blev hon tvåa totalt i världscupen.
5 oktober 2026