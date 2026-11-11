Fler köper ekologiskt

Fler i Sverige

köper mat som är ekologisk.

Så har det varit

de senaste sex månaderna.

Det visar en undersökning.

Det är hårda regler

för ekologisk mat.

Därför är den dyrare.

Frukt och grönsaker

ska odlas utan farliga ämnen.

Djur som blir ekologisk mat

måste behandlas på ett bra sätt.

Populär ekologisk mat är

kött, frysta frukter och bär

och ost som mozzarella

och halloumi.

Ökningen kan bero på

att folk i Sverige

har lite mer pengar nu

än tidigare.

Det tror experter.

8 SIDOR/TT