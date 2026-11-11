Fler köper ekologiskt
Fler i Sverige
köper mat som är ekologisk.
Så har det varit
de senaste sex månaderna.
Det visar en undersökning.
Det är hårda regler
för ekologisk mat.
Därför är den dyrare.
Frukt och grönsaker
ska odlas utan farliga ämnen.
Djur som blir ekologisk mat
måste behandlas på ett bra sätt.
Populär ekologisk mat är
kött, frysta frukter och bär
och ost som mozzarella
och halloumi.
Ökningen kan bero på
att folk i Sverige
har lite mer pengar nu
än tidigare.
Det tror experter.
8 SIDOR/TT
Jag köper ekologiskt. Det smakar bättre.
Bra! jag köpper också ekologist
Ekologiska frukter och grönsaker har också gifter i sig ,de visades på tv inte länge sen. Jag har slutat köpa ekologisk.
Hej MAJA! Var är du? Du skriver inte så ofta! Det hände att det var fusk med ekologisk mat-både här och i tjeckien också! Lita inte på det! Titta moggrant på vad du köper…ok? Jag är jättesjuk…
jag nästan dog-vi gick till doktor i sista stund…senare berättar jag! Titta på firma noggrant-det är synd om pengarna.idag är allt fusk! Ber för mig! Jag har 3 olika mediciner…😔
Bra att folk möjligen fattar att det kommersiella miljövidriga jordbruket förstör ekosystemet och gör folk sjuka. Sinnessjukt hur konstgödsel och besprutning bara tillåts använda.