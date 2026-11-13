Din vardag
Två bilder en på en tallrik med mat och en på en kvinna som håller i en gaffel.
En gratäng med pasta, bönor och ost är ett recept i nya boken om vegomat. Jessica Frej har skrivit den. Foton: Lina E Adamo /LL-förlaget

Lätt att laga vego

En del tror att det är svårt
att laga vegetarisk mat.
Många är vana vid att laga rätter
med kött eller fisk.

Men det behöver
inte vara svårt
att laga vegetariskt.
Nu finns en ny kokbok.
Den heter
Laga vegomat
steg-för-steg i text och bild.

Boken visar med bilder
och enkel text hur du gör
när du ska laga vegomat.

Det är också bilder på allt
du behöver till maten.

Jessica Frej har skrivit boken.

– Många mår bra av att äta
mindre kött och mer grönsaker.
Jag vill också visa att det är
både lätt och gott med vegomat.
Det blir också ofta billigare,
säger hon till 8 Sidor.

Jessica Frejs favorit i boken
är en vegetarisk sås med linser.
Det är en sorts bolognese
till pasta.

– Den lagar jag ofta
och har den alltid i frysen.
Då kan jag lätt ta fram såsen
och bara koka pasta till,
säger hon.

SARAH GREEN/8 SIDOR

Du kan vinna boken
  • 8 Sidor lottar ut boken.
    Skicka ett mejl eller brev
    till oss senast den
    18 november.
  • Skriv varför du vill vinna boken.
    Skriv också
    ditt namn och din adress.
  • Vår mejl är 8sidor@8sidor.se
  • Vår adress är 8 Sidor
    Drakenbergsgatan 39
    117 41 Stockholm
Laga vegomat står det på boken. En glad kvinna håller i en tallrik med mat.
En ny kokbok visar recept med bilder och enkel text. Foto: Lina E Adamo /LL-förlaget

Vad tycker du om nyheten?

1 kommentarer

  1. 13 november 2026 kl. 09:21
    Milenka skriver:

    Folk tycker att vegetarisk är utan smak! Men så är det inte! Den bästa maten är turkisk purjölok sommar mat…den lärde min man från sin vän-den är fantastisk!🙂

  1. Kommentera

    Skriv din kommentar här.
    Kom ihåg att följa våra regler.
    Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.

      När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.