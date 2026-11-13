Lätt att laga vego
En del tror att det är svårt
att laga vegetarisk mat.
Många är vana vid att laga rätter
med kött eller fisk.
Men det behöver
inte vara svårt
att laga vegetariskt.
Nu finns en ny kokbok.
Den heter
Laga vegomat
steg-för-steg i text och bild.
Boken visar med bilder
och enkel text hur du gör
när du ska laga vegomat.
Det är också bilder på allt
du behöver till maten.
Jessica Frej har skrivit boken.
– Många mår bra av att äta
mindre kött och mer grönsaker.
Jag vill också visa att det är
både lätt och gott med vegomat.
Det blir också ofta billigare,
säger hon till 8 Sidor.
Jessica Frejs favorit i boken
är en vegetarisk sås med linser.
Det är en sorts bolognese
till pasta.
– Den lagar jag ofta
och har den alltid i frysen.
Då kan jag lätt ta fram såsen
och bara koka pasta till,
säger hon.
SARAH GREEN/8 SIDOR
- 8 Sidor lottar ut boken.
Skicka ett mejl eller brev
till oss senast den
18 november.
- Skriv varför du vill vinna boken.
Skriv också
ditt namn och din adress.
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Drakenbergsgatan 39
117 41 Stockholm
Folk tycker att vegetarisk är utan smak! Men så är det inte! Den bästa maten är turkisk purjölok sommar mat…den lärde min man från sin vän-den är fantastisk!🙂