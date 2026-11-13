Lätt att laga vego

En del tror att det är svårt

att laga vegetarisk mat.

Många är vana vid att laga rätter

med kött eller fisk.

Men det behöver

inte vara svårt

att laga vegetariskt.

Nu finns en ny kokbok.

Den heter

Laga vegomat

steg-för-steg i text och bild.

Boken visar med bilder

och enkel text hur du gör

när du ska laga vegomat.

Det är också bilder på allt

du behöver till maten.

Jessica Frej har skrivit boken.

– Många mår bra av att äta

mindre kött och mer grönsaker.

Jag vill också visa att det är

både lätt och gott med vegomat.

Det blir också ofta billigare,

säger hon till 8 Sidor.

Jessica Frejs favorit i boken

är en vegetarisk sås med linser.

Det är en sorts bolognese

till pasta.

– Den lagar jag ofta

och har den alltid i frysen.

Då kan jag lätt ta fram såsen

och bara koka pasta till,

säger hon.

SARAH GREEN/8 SIDOR