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Odla egen amaryllis
Den 19 november
är det amaryllisens dag.
Dagen är till för den
som vill odla sin egen amaryllis.
Då får den blommor till jul.
Amaryllis är en populär
växt på julen.
Amaryllis kommer från en lök.
Lökarna går att köpa
i butiker för blommor.
Det är inte så svårt
att odla sin egen amaryllis.
Du behöver löken, jord
och en stadig kruka med hål i botten.
Första natten stoppar du
lökens rötter i ljummet vatten.
Bara rötterna ska bli blöta,
inte löken.
Dagen efter sätter du löken
i en kruka med jord.
Bara halva löken
ska vara under jorden.
Vattna inte direkt.
Vänta tills en knopp börjat växa.
Det kan ta några veckor.
Vänta sedan med att vattna.
När knoppen blir en blomma
kan du vattna igen.
Se sedan till att jorden
alltid är lite fuktig.
Om du planterar din lök sent
kan du ställa den varmt.
Då växer den snabbare.
Kommer blommorna för snabbt
kan du ställa växten lite svalt.
Då växer den långsammare.
Till jul går det att göra
extra fint i krukan
med mossa, kottar
och vackra snören.
Men tänk på
att hålla växten borta
från husdjur.
Den kan vara giftig för dem.
KATRIN KASSTRÖM/8 SIDOR
Hej Katrin! Gillar du Amaryllis? Min man köpte mig ett år förut vit Amaryllis-den var 70 cm lång och hade 4 stora blomma! Just nu är alla mina Amarylliser utan blad…
Hej Milena,
jag tycker mycket om amaryllis!
Jag har odlat dem tidigare,
men nu har vi katter som tyvärr älskar
att äta på växter.
Amaryllis kan vara giftig för dem,
så jag kan inte odla någon just nu.
Hälsningar Katrin
Det är vacker blomma! Hoppas att de växer igen! Jag gillar den vit-men planerar köpa den som är vit och röd samtidigt! Vad gör du??? Hälsningar M🙂
Vi gillar amaryllis dom är vackra jag har också en katt och den gillar tugga på blommorna.darför har vi bara plastblommor i mitt hem.
Köp plast blomma då! hur mycket katter ni har? hoppas att min Amaryllis blommar igen! den var så stor och vacker ett år förut-synd att jag har inte bild! Köper du klapparna? HälsningarM🙂