Den 19 november

är det amaryllisens dag.

Dagen är till för den

som vill odla sin egen amaryllis.

Då får den blommor till jul.



Amaryllis är en populär

växt på julen.

Amaryllis kommer från en lök.

Lökarna går att köpa

i butiker för blommor.

Det är inte så svårt

att odla sin egen amaryllis.

Du behöver löken, jord

och en stadig kruka med hål i botten.

Första natten stoppar du

lökens rötter i ljummet vatten.

Bara rötterna ska bli blöta,

inte löken.

Dagen efter sätter du löken

i en kruka med jord.

Bara halva löken

ska vara under jorden.

Vattna inte direkt.

Vänta tills en knopp börjat växa.

Det kan ta några veckor.

Vänta sedan med att vattna.

När knoppen blir en blomma

kan du vattna igen.

Se sedan till att jorden

alltid är lite fuktig.

Om du planterar din lök sent

kan du ställa den varmt.

Då växer den snabbare.

Kommer blommorna för snabbt

kan du ställa växten lite svalt.

Då växer den långsammare.

Till jul går det att göra

extra fint i krukan

med mossa, kottar

och vackra snören.

Men tänk på

att hålla växten borta

från husdjur.

Den kan vara giftig för dem.

KATRIN KASSTRÖM/8 SIDOR