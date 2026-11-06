Din vardag
Kronprinsessans rygg syns. Hennes hår är uppsatt i en tofs. Kungen har glasögon och ser glad ut när han får kramen.
Kung Carl Gustaf får en kram av sin dotter kronprinsessan Victoria. Foto: Johan Nilsson/TT

Papporna firas

Söndag den 8 november
firar många människor
sina pappor.
Det är fars dag.

Far är ett gammalt ord
för pappa.
Det finns ungefär
2,5 miljoner pappor
i Sverige.

Fars dag har funnits
i Sverige i 95 år.
Den här gången
kommer ungefär
40 procent av svenskarna
att fira en pappa.

Det svarar folk
i en undersökning
från organisationen
Svensk Handel.

Många ger pappan
blommor och choklad.

Fler firar mors dag.
Nästan 80 procent säger
att de firar mamman.
Mors dag är alltid
den sista söndagen i maj.

MARIE HILLBLOM/8 SIDOR

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5 kommentarer

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