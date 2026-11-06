Papporna firas

Söndag den 8 november

firar många människor

sina pappor.

Det är fars dag.

Far är ett gammalt ord

för pappa.

Det finns ungefär

2,5 miljoner pappor

i Sverige.

Fars dag har funnits

i Sverige i 95 år.

Den här gången

kommer ungefär

40 procent av svenskarna

att fira en pappa.

Det svarar folk

i en undersökning

från organisationen

Svensk Handel.

Många ger pappan

blommor och choklad.

Fler firar mors dag.

Nästan 80 procent säger

att de firar mamman.

Mors dag är alltid

den sista söndagen i maj.

MARIE HILLBLOM/8 SIDOR