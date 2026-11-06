Papporna firas
Söndag den 8 november
firar många människor
sina pappor.
Det är fars dag.
Far är ett gammalt ord
för pappa.
Det finns ungefär
2,5 miljoner pappor
i Sverige.
Fars dag har funnits
i Sverige i 95 år.
Den här gången
kommer ungefär
40 procent av svenskarna
att fira en pappa.
Det svarar folk
i en undersökning
från organisationen
Svensk Handel.
Många ger pappan
blommor och choklad.
Fler firar mors dag.
Nästan 80 procent säger
att de firar mamman.
Mors dag är alltid
den sista söndagen i maj.
MARIE HILLBLOM/8 SIDOR
jätte bra och kul
Wow vad kul!😀😀😀
Hoppas att mina barn kom på besök!🥰
Jag firar både mina föräldrar på deras dag med blommor och choklad
wow