Krönika
Buketter med broccoli ligger på en bänk.
Broccoli. Foto: Andreas Hillergren/TT

Grönsak med superkrafter

Just nu pratar många
om ämnet protein.
Kroppen behöver det
för att bli stark.

Förr var protein
mest viktigt för folk
som tränar mycket.
Men nu verkar alla älska det.

Mat med extra protein
är populärt.
Drycker, färskost,
puddingar och godis.
Allt finns med lite
extra protein.

Men samtidigt säger
experter att det är onödigt
att äta extra protein.
Vi får tillräckligt
med protein
om vi äter vanlig mat.

Jag har ett annat förslag.
Ät mer broccoli.

Det är en grönsak
med superkrafter.
Den är både
billigare och
nyttigare än protein.

I broccoli finns
vitaminer, fibrer,
mineraler och en massa
annat som är bra
för kroppen.

Du kan ha broccoli
i mycket mat.
Lägg den i wok, pasta,
gratänger eller pajer.
Eller koka den
och ät som den är.
Det gör jag.

Och vet du vad?
Det finns mycket
protein i broccoli också.

LARS SJÖSTEDT

Extra protein är onödigt

Att köpa pulver med protein är ofta onödigt. Det säger experter.

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3 kommentarer

  1. 10 november 2026 kl. 13:54
    Milenka skriver:

    Precis nu jag gjorde fin soppa av broccoli till min man! Varifrån kommer broccoli?🙂

  2. 10 november 2026 kl. 13:55
    MILENA LUISA skriver:

    Precis nu jag gjorde fin soppa av broccoli till min man! Varifrån kommer broccoli?🙂

  3. 10 november 2026 kl. 20:46
    Angelo skriver:

    Broccoli kommer ursprungligen från Medelhavsområdet och Italien, där den har odlats sedan antiken.

  1. Kommentera

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