Just nu pratar många

om ämnet protein.

Kroppen behöver det

för att bli stark.

Förr var protein

mest viktigt för folk

som tränar mycket.

Men nu verkar alla älska det.

Mat med extra protein

är populärt.

Drycker, färskost,

puddingar och godis.

Allt finns med lite

extra protein.

Men samtidigt säger

experter att det är onödigt

att äta extra protein.

Vi får tillräckligt

med protein

om vi äter vanlig mat.

Jag har ett annat förslag.

Ät mer broccoli.

Det är en grönsak

med superkrafter.

Den är både

billigare och

nyttigare än protein.

I broccoli finns

vitaminer, fibrer,

mineraler och en massa

annat som är bra

för kroppen.

Du kan ha broccoli

i mycket mat.

Lägg den i wok, pasta,

gratänger eller pajer.

Eller koka den

och ät som den är.

Det gör jag.

Och vet du vad?

Det finns mycket

protein i broccoli också.

LARS SJÖSTEDT