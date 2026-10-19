Kultur

En ritad bild på en man.

Konstnären Stina Wirsén har gjort en bild av Gui Minhai. Foto: Stina Wirsén.

Fånge i Kina i elva år

Den svenske medborgaren
Gui Minhai
har varit fånge i Kina
i elva år.

Kina säger att han
har gjort brott.
Men många tror att han
blivit straffad
för att han gett ut böcker
som varit kritiska mot Kinas ledare.

I flera år har
svenska författare och
konstnärer protesterat mot Kina.
En känd konstnär i Sverige
gör också en bild av Gui Minhai
varje år.

I år har konstnären
Stina Wirsén gjort bilden.

– Jag känner starkt för
Gui Minhai och andra
förläggare, författare och konstnärer
som är i fängelse.

Det säger Stina Wirsén.

8 SIDOR/TT

19 oktober 2026

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2 kommentarer
  1. §§ skriver:
    19 oktober, 2026 kl. 15:59

    Det är inte rättvist, varför gör dom så i Kina!? 😭😢😠

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  2. Theo skriver:
    19 oktober, 2026 kl. 19:09

    Varför 😭😭😭

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