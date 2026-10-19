Den svenske medborgaren

Gui Minhai

har varit fånge i Kina

i elva år.

Kina säger att han

har gjort brott.

Men många tror att han

blivit straffad

för att han gett ut böcker

som varit kritiska mot Kinas ledare.

I flera år har

svenska författare och

konstnärer protesterat mot Kina.

En känd konstnär i Sverige

gör också en bild av Gui Minhai

varje år.

I år har konstnären

Stina Wirsén gjort bilden.

– Jag känner starkt för

Gui Minhai och andra

förläggare, författare och konstnärer

som är i fängelse.

Det säger Stina Wirsén.

8 SIDOR/TT