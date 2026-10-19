Kultur
Konstnären Stina Wirsén har gjort en bild av Gui Minhai. Foto: Stina Wirsén.
Fånge i Kina i elva år
Den svenske medborgaren
Gui Minhai
har varit fånge i Kina
i elva år.
Kina säger att han
har gjort brott.
Men många tror att han
blivit straffad
för att han gett ut böcker
som varit kritiska mot Kinas ledare.
I flera år har
svenska författare och
konstnärer protesterat mot Kina.
En känd konstnär i Sverige
gör också en bild av Gui Minhai
varje år.
I år har konstnären
Stina Wirsén gjort bilden.
– Jag känner starkt för
Gui Minhai och andra
förläggare, författare och konstnärer
som är i fängelse.
Det säger Stina Wirsén.
8 SIDOR/TT
19 oktober 2026
Det är inte rättvist, varför gör dom så i Kina!? 😭😢😠
Varför 😭😭😭