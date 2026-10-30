Maria Gripes bok i radio
Nu kan du lyssna på boken
Glasblåsarns barn
i Sveriges Radio.
Boken är skriven av
författaren Maria Gripe.
Den kom år 1964.
Den handlar om barnen
Klas och Klara.
De försvinner från sina
föräldrar på en marknad
i Småland.
De hamnar hos Härskaren
och Härskarinnan i ett tomt
slott i Önskestad.
Boken berättar om hur
det är att vilja ha något
väldigt mycket.
Den berättar också om
varför vi människor
aldrig blir nöjda.
Och vad som händer när du
får allt du önskar dig.
Flera kända skådespelare
är med i teatern i radion.
Artisten Sara Parkman
har gjort musiken till teatern.
Det finns sex avsnitt.
8 SIDOR/TT
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