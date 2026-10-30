Maria Gripes bok i radio

Nu kan du lyssna på boken

Glasblåsarns barn

i Sveriges Radio.

Boken är skriven av

författaren Maria Gripe.

Den kom år 1964.

Den handlar om barnen

Klas och Klara.

De försvinner från sina

föräldrar på en marknad

i Småland.

De hamnar hos Härskaren

och Härskarinnan i ett tomt

slott i Önskestad.

Boken berättar om hur

det är att vilja ha något

väldigt mycket.

Den berättar också om

varför vi människor

aldrig blir nöjda.

Och vad som händer när du

får allt du önskar dig.

Flera kända skådespelare

är med i teatern i radion.

Artisten Sara Parkman

har gjort musiken till teatern.

Det finns sex avsnitt.

8 SIDOR/TT

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