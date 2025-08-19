Kultur
Flest lyssnade på Klas Erikssons sommarprat i år. Foto: Mattias Ahlm/SR
Flest lyssnade på honom
I söndags var årets sista
sommarprat i Sveriges Radios
kanal P1.
Flest lyssnade på
skådespelaren Klas Eriksson
sommarprat.
Över en och en halv miljon
har lyssnat på Klas Erikssons prat.
Han pratade om sin dotter Elsa.
Elsa dog i sin mammas mage.
Bibi Rödöö leder programmet
Sommar i P1.
Det har hon gjort sedan år 1997.
Många som har lyssnat
har hört av sig
och skickat kärlek till Klas.
Petra Mede, Peter Haber,
Johan Floderus och Messiah Hallberg
är några andra kända personer
som många har lyssnat på i år.
Nu jobbar Bibi Rödöö med vilka
som ska prata i P1 i vinter.
– Det är fortfarande
det roligaste jobbet som finns,
säger hon.
8 SIDOR/TT
