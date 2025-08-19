Flest lyssnade på honom

I söndags var årets sista

sommarprat i Sveriges Radios

kanal P1.

Flest lyssnade på

skådespelaren Klas Eriksson

sommarprat.

Över en och en halv miljon

har lyssnat på Klas Erikssons prat.

Han pratade om sin dotter Elsa.

Elsa dog i sin mammas mage.

Bibi Rödöö leder programmet

Sommar i P1.

Det har hon gjort sedan år 1997.

Många som har lyssnat

har hört av sig

och skickat kärlek till Klas.

Petra Mede, Peter Haber,

Johan Floderus och Messiah Hallberg

är några andra kända personer

som många har lyssnat på i år.

Nu jobbar Bibi Rödöö med vilka

som ska prata i P1 i vinter.

– Det är fortfarande

det roligaste jobbet som finns,

säger hon.

