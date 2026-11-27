På måndag den 30 november

börjar Musikhjälpen.

Programmet är

i staden Linköping.

Varje år samlar

Musikhjälpen in pengar

till olika viktiga saker.

I år ska pengarna gå till

att hjälpa människor

som mår psykiskt dåligt

i länder där det är krig

eller andra kriser.

Tre personer leder Musikhjälpen.

Det är Hampus Hedström,

Farah Abadi och Assia Dahir.

De har alla varit ledare

för programmet tidigare.

Egentligen skulle David Druid

ha varit en av ledarna.

Men det blev en skandal.

Det kom ut filmer på internet

där han säger elaka saker

till en kvinna.

Därför är han inte med.

Musikhjälpen

håller på i en vecka.

Du kan se det på SVT Play

och lyssna på det

i Sveriges Radio P3.

Det är andra gången

som programmet

är i Linköping.

Första gången var år 2015.

Musikhjälpen sändes

första gången år 2008.

Då var det i Malmö.

MARTIN HANBERG/8 SIDOR