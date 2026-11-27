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Musikhjälp i Linköping
På måndag den 30 november
börjar Musikhjälpen.
Programmet är
i staden Linköping.
Varje år samlar
Musikhjälpen in pengar
till olika viktiga saker.
I år ska pengarna gå till
att hjälpa människor
som mår psykiskt dåligt
i länder där det är krig
eller andra kriser.
Tre personer leder Musikhjälpen.
Det är Hampus Hedström,
Farah Abadi och Assia Dahir.
De har alla varit ledare
för programmet tidigare.
Egentligen skulle David Druid
ha varit en av ledarna.
Men det blev en skandal.
Det kom ut filmer på internet
där han säger elaka saker
till en kvinna.
Därför är han inte med.
Musikhjälpen
håller på i en vecka.
Du kan se det på SVT Play
och lyssna på det
i Sveriges Radio P3.
Det är andra gången
som programmet
är i Linköping.
Första gången var år 2015.
Musikhjälpen sändes
första gången år 2008.
Då var det i Malmö.
MARTIN HANBERG/8 SIDOR
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