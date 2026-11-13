Centerpartiet ska bestämma sig
Den 13 september var det val.
Men Sverige har ännu inte
fått en ny regering.
Just nu undersöker
Moderaternas ledare
Ulf Kristersson
om han kan ordna en regering
och bli statsminister igen.
Han vill ha stöd av
Centerpartiet,
Kristdemokraterna
och Liberalerna.
Han kan också behöva stöd
av Sverigedemokraterna.
Men Sverigedemokraterna
har sagt att de inte
ska vara med i regeringen.
Centerpartiet vill inte
samarbeta med Sverigedemokraterna.
Därför vill Centerpartiet veta
hur Ulf Kristersson ska kunna
styra Sverige utan att samarbeta
med Sverigedemokraterna.
Han ska ge svar i dag fredag.
Innan valet sa Centerpartiet
att de vill vara i en regering
med Magdalena Andersson
som statsminister.
Socialdemokraterna
vill bilda regering med
Miljöpartiet och Centerpartiet.
Vänsterpartiet måste då
ge stöd utan att ha
ministrar i regeringen.
Men Vänsterpartiet
vill ha ministrar.
Det säger Centerpartiet nej till.
Därför vill Centerpartiet
ha svar från Magdalena Andersson
hur hon ska kunna styra Sverige
utan Vänsterpartiet.
Magdalena Andersson
ska också svara i dag fredag.
Senast klockan 17
vill Centerpartiet också
ha svar från Vänsterpartiet
om kravet på ministrar.
Sedan ska politikerna
i Centerpartiet
fundera över helgen.
Nästa vecka ska de berätta
vilka de vill samarbeta med.
MARIE HILLBLOM/8 SIDOR
En fin och tydlig rapport. Tack för den.
Vi vill ha socialdemokrati i regeringen
Så vi kan ha bra i Sverige
Vårt skola kommer bli jättebra och mina kompisar där uppe på övervåningen i gymnasiet i Kalmar kommer bli jättebra och sen i juni 2027 tar dom studenten jag kommer med att säga Hej då till dom i utanför skolan 👋