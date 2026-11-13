Centerpartiet ska bestämma sig

Den 13 september var det val.

Men Sverige har ännu inte

fått en ny regering.

Just nu undersöker

Moderaternas ledare

Ulf Kristersson

om han kan ordna en regering

och bli statsminister igen.

Han vill ha stöd av

Centerpartiet,

Kristdemokraterna

och Liberalerna.

Han kan också behöva stöd

av Sverigedemokraterna.

Men Sverigedemokraterna

har sagt att de inte

ska vara med i regeringen.

Centerpartiet vill inte

samarbeta med Sverigedemokraterna.

Därför vill Centerpartiet veta

hur Ulf Kristersson ska kunna

styra Sverige utan att samarbeta

med Sverigedemokraterna.

Han ska ge svar i dag fredag.

Innan valet sa Centerpartiet

att de vill vara i en regering

med Magdalena Andersson

som statsminister.

Socialdemokraterna

vill bilda regering med

Miljöpartiet och Centerpartiet.

Vänsterpartiet måste då

ge stöd utan att ha

ministrar i regeringen.

Men Vänsterpartiet

vill ha ministrar.

Det säger Centerpartiet nej till.

Därför vill Centerpartiet

ha svar från Magdalena Andersson

hur hon ska kunna styra Sverige

utan Vänsterpartiet.

Magdalena Andersson

ska också svara i dag fredag.

Senast klockan 17

vill Centerpartiet också

ha svar från Vänsterpartiet

om kravet på ministrar.

Sedan ska politikerna

i Centerpartiet

fundera över helgen.

Nästa vecka ska de berätta

vilka de vill samarbeta med.

MARIE HILLBLOM/8 SIDOR