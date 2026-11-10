Politik
Han har kort brunt hår. Hon har långt ljust hår.
Moderaternas Ulf Kristersson och Centerpartiets Elisabeth Thand Ringqvist. Foton: TT

Han vill styra med henne

Snart ska riksdagen rösta
för tredje gången om vem
som kan bli Sveriges
statsminister efter valet.

Det kan bli Moderaternas ledare
Ulf Kristersson igen.
Hans parti vill styra med
Kristdemokraterna,
Liberalerna och Centerpartiet.

Centerpartiet sa före valet
att de skulle rösta på
Socialdemokraternas ledare
som statsminister.

Men nu kanske de ändrar sig.
Det beror på Sverigedemokraterna.
De måste inte längre
vara med i Kristerssons regering,
säger de.

Socialdemokraterna säger att
Centerpartiet sviker sina väljare
om de röstar på Kristersson.

Kristerssons nya regering
måste troligen ha stöd från
Sverigedemokraterna
för att få igenom sin
politik i riksdagen.

Det är inte klart när riksdagen
ska rösta om Kristersson.

Riksdagen har fyra chanser
att rösta ja till en statsminister
annars blir det ett extra val.

8 SIDOR/TT

Hon säger nej till Vänsterpartiet

Socialdemokraterna vill ha en regering utan Vänsterpartiet.

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13 kommentarer

  3. 10 november 2026 kl. 11:03
    Regn skriver:

    Det kan bli komplicerat för C att ingå i en ny alliansregering då de skulle tvingas samarbeta med SD. Liberalerna när de bytte till höger förlorade ca hälften av opinionsstödet, vilket för C skulle bli från 7% till 3,5%. C har en slags ”tvärtompolitik” jämfört med SD när det gäller t ex invandringen. Risken är istället stor att det blir extra val.

  4. 10 november 2026 kl. 11:34
    Andreas skriver:

    Jag vill inte ha socialdemokraterna. Kristersson har varit en bra stadsminister. Hoppas han kommer att leda landet igen.

    1. 10 november 2026 kl. 13:36
      Lars Malménw skriver:

      Ulf Kristersson är en av

      de bästa Stadsmistrar Sverige haft,åk så kommer han från Strängnäs.

      😃😃

  6. 10 november 2026 kl. 17:20
    Robert Carlsson skriver:

    Det vore bättre med extra val. Men Sverige behöver en nationalistisk regering som tar Sverige på allvar! Dom som styrt Sverige hitintills har bara förstört vårt land!!

  7. 10 november 2026 kl. 17:51
    Joker skriver:

    Kvinnliga partiledare kan inte nå enighet utan manligt inflytande. Feminismen har skadat den svenska demokratin. Det är en skam för de svenska väljare som röstade på partiledare men inte kan välja en ledare för Sverige.

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