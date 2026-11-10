Han vill styra med henne

Snart ska riksdagen rösta

för tredje gången om vem

som kan bli Sveriges

statsminister efter valet.

Det kan bli Moderaternas ledare

Ulf Kristersson igen.

Hans parti vill styra med

Kristdemokraterna,

Liberalerna och Centerpartiet.

Centerpartiet sa före valet

att de skulle rösta på

Socialdemokraternas ledare

som statsminister.

Men nu kanske de ändrar sig.

Det beror på Sverigedemokraterna.

De måste inte längre

vara med i Kristerssons regering,

säger de.

Socialdemokraterna säger att

Centerpartiet sviker sina väljare

om de röstar på Kristersson.

Kristerssons nya regering

måste troligen ha stöd från

Sverigedemokraterna

för att få igenom sin

politik i riksdagen.

Det är inte klart när riksdagen

ska rösta om Kristersson.

Riksdagen har fyra chanser

att rösta ja till en statsminister

annars blir det ett extra val.

8 SIDOR/TT