Ingen paus för utvisningar
De senaste åren har
flera tonåringar blivit utvisade
från Sverige när de fyllt 18 år.
Det beror på hårdare lagar.
Politikerna i riksdagen
är nu överens om att ändra lagen
så att de tonåringarna
kan stanna i Sverige.
Men det tar tid
att ändra lagen.
Flera partier vill därför
att myndigheten Migrationsverket
redan nu tar paus
med att utvisa tonåringar.
Men Migrationsverket
säger att det inte blir
någon paus just nu.
Migrationsverket säger att de
först behöver tydlig information
om vad de ska göra.
– Vi väntar på det,
säger Ulrika Karlsson
som jobbar på Migrationsverket.
8 SIDOR/TT
de som missköter sig ska ut bums. dom som sköter kan stanna kvar.
Migrationsverket måste ha tydligare lagar. Jag förstår ingenting av hur Migrationsverket fungerar, det är det sämsta i hela världen. De förstår inte människors liv. Om de inte tänker bevilja asyl borde de säga det tydligt punkt slut. De har levt här i mer än 10-20 år, hur kan de utvisas?
Det stämmer
Migrationsverket stiftar inga lagar. Det gör riksdagen. Att du inte förstår är tydligt, så vad får dig att tro att du är i position att kritisera? När Migrationsverket inte tänker bevilja asyl gör de det tydligt genom ett beslut. Punkt slut. Att ha varit i Sverige i 10-20 år är inte skäl för att beviljas asyl.
Migrationsverket jobbar många utlänningar som inte kan lagar .visa tycker inte om andra nationaliteter .jag tycker de som jobbar där måste vara svenska ,speciellt handläggare måste vi vara svenskar det därför kommer mycket fusk .jag håller med alla de som sköter sig får stanna kvar till ex har jobb gör inget brott är nyttiga för svensk samhälle
Håller med dig bibe
Du har uppenbarligen ingen aning om vad du pratar om utan sitter bara och hittar på. Varför? Vad gagnar det dig att ljuga?
Om du har fått komma in i Sverige pga asyl betyder det att Sverige vill att du åker hem när de bestämmer det.
Det var aldrig meningen att du skulle stanna här för evigt.
Hur länge du har varit här har ingen betydelse. Sveriges egna medborgare går före alla främlingar, som sätter foten på vår mark.
Vad är det för omänskliga kommentarer här? Vi pratar om barn som kommit hit när de var små, när de kanske var 7-8 år eller ännu yngre. När man är 18 år är man fortfarande ett barn anser jag och den tryggheten man fått i Sverige har man rätt att få oavsett vilket land man kommer ifrån som barn. Det handlar om mänskliga rättigheter. Lagen måste ändras nu.
Du har inga rättigheter att få vara i Sverige. Jag tror att du är väldigt avundsjuk på oss svenskar och vill bita dig fast till varje pris.
Du är inte lite fräck. Vi är inte skyldiga er någonting.
I asylärenden ingår att den asylsökande ska återbördas till hemlandet, så fort som möjligt.