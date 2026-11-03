Ingen paus för utvisningar

De senaste åren har

flera tonåringar blivit utvisade

från Sverige när de fyllt 18 år.

Det beror på hårdare lagar.

Politikerna i riksdagen

är nu överens om att ändra lagen

så att de tonåringarna

kan stanna i Sverige.

Men det tar tid

att ändra lagen.

Flera partier vill därför

att myndigheten Migrationsverket

redan nu tar paus

med att utvisa tonåringar.

Men Migrationsverket

säger att det inte blir

någon paus just nu.

Migrationsverket säger att de

först behöver tydlig information

om vad de ska göra.

– Vi väntar på det,

säger Ulrika Karlsson

som jobbar på Migrationsverket.

8 SIDOR/TT