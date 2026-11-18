Innan jul ska folket

i Sverige veta om det blir en

ny regering eller ett nytt val.

Det säger talmannen Andreas Norlén.

Han är riksdagens ledare.

– När svenska folket firar jul

ska de veta, säger han.

Just nu har Moderaternas

ledare Ulf Kristersson

uppdraget att försöka

ordna en ny regering.

Nästa tisdag ska han

berätta hur det har gått.

Då ska talmannen också

prata med de andra partierna.

Sedan ska han bestämma

vilka av ledarna

som riksdagen ska rösta om

som statsminister.

Just nu verkar det bli

Ulf Kristersson,

säger talmannen.

Det blir tredje gången

riksdagen röstar

om en statsminister.

Riksdagen får rösta

fyra gånger

om en statsminister.

Om ingen blivit vald

efter den fjärde gången

blir det ett nytt val.

Det är mycket jämnt

i politiken i Sverige.

Partierna behöver

samarbeta för att samla

tillräckligt många röster.

Men vissa partier är

inte överens än.

Därför tar det tid

att ordna en ny regering.

8 SIDOR