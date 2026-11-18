Innan jul ska folket veta
Innan jul ska folket
i Sverige veta om det blir en
ny regering eller ett nytt val.
Det säger talmannen Andreas Norlén.
Han är riksdagens ledare.
– När svenska folket firar jul
ska de veta, säger han.
Just nu har Moderaternas
ledare Ulf Kristersson
uppdraget att försöka
ordna en ny regering.
Nästa tisdag ska han
berätta hur det har gått.
Då ska talmannen också
prata med de andra partierna.
Sedan ska han bestämma
vilka av ledarna
som riksdagen ska rösta om
som statsminister.
Just nu verkar det bli
Ulf Kristersson,
säger talmannen.
Det blir tredje gången
riksdagen röstar
om en statsminister.
Riksdagen får rösta
fyra gånger
om en statsminister.
Om ingen blivit vald
efter den fjärde gången
blir det ett nytt val.
Det är mycket jämnt
i politiken i Sverige.
Partierna behöver
samarbeta för att samla
tillräckligt många röster.
Men vissa partier är
inte överens än.
Därför tar det tid
att ordna en ny regering.
8 SIDOR
SD ska styra landet😤
NEJ
HOPPAS!!!😔
Hur länge ska bråka som tång åringar där dom håller inte måttet
Det som händer i Sverige är en besvikelse 😔