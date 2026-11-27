Ny lag om abort
Den 1 januari
får Sverige
en ny lag om abort.
Abort fortsätter att vara
lagligt i Sverige.
Men det blir
några ändringar.
I nya lagen står det inte
bara att alla kvinnor
har rätt till abort.
Det står också att alla
som kan bli gravida
har rätt till abort.
Dit räknas personer
som är transmän och andra.
Det var partierna
Socialdemokraterna,
Vänsterpartiet,
Centerpartiet
och Miljöpartiet
som ville att det
skulle stå så.
Du kan göra abort
genom att äta
två tabletter med medicin.
Tidigare var du tvungen
att ta den första tabletten
på ett sjukhus.
Med den nya lagen
kan du ta båda
tabletterna hemma.
Men du måste hämta
medicinen på ett sjukhus.
Du kan inte hämta
medicinen på ett apotek
eller en vårdcentral.
Många människor i Sverige
har långt till ett sjukhus.
Tidigare var det bara
läkare som fick göra abort.
Nu ska också
barnmorskor få göra det.
Den 1 januari
blir rätten till abort
en del av Sveriges
viktigaste lag, grundlagen.
8 SIDOR
Jättebra beslut.