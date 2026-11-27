Den 1 januari

får Sverige

en ny lag om abort.

Abort fortsätter att vara

lagligt i Sverige.

Men det blir

några ändringar.

I nya lagen står det inte

bara att alla kvinnor

har rätt till abort.

Det står också att alla

som kan bli gravida

har rätt till abort.

Dit räknas personer

som är transmän och andra.

Det var partierna

Socialdemokraterna,

Vänsterpartiet,

Centerpartiet

och Miljöpartiet

som ville att det

skulle stå så.

Du kan göra abort

genom att äta

två tabletter med medicin.

Tidigare var du tvungen

att ta den första tabletten

på ett sjukhus.

Med den nya lagen

kan du ta båda

tabletterna hemma.

Men du måste hämta

medicinen på ett sjukhus.

Du kan inte hämta

medicinen på ett apotek

eller en vårdcentral.

Många människor i Sverige

har långt till ett sjukhus.

Tidigare var det bara

läkare som fick göra abort.

Nu ska också

barnmorskor få göra det.

Den 1 januari

blir rätten till abort

en del av Sveriges

viktigaste lag, grundlagen.

8 SIDOR