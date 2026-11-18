Partier överens om röstning
Det har varit bråk om
hur partierna ska göra
när de röstar i riksdagen.
Men nu är de överens.
Ibland röstar politikerna
om olika lagar och förslag.
Men det är sällan som
alla politiker kan vara med.
Någon kan vara på resa.
Någon kan vara sjuk.
Det kan hända att någon
i regeringens grupp är borta.
Då lovar deras motståndare
att en av dem inte ska rösta.
Det kallas kvittning.
Det är för att röstningen
ska bli rättvis mot
hur det gick i valet.
Men i våras bröt
Sverigedemokraterna mot det.
Ett förslag som de gillade
var på väg att förlora.
Då lät partiet två politiker rösta
som egentligen inte skulle rösta.
Då vann deras förslag.
Efter det har partierna
inte kunnat lita på varandra.
Men nu är de överens
om ett nytt förslag.
Varje gång riksdagen röstar
ska ungefär 10 procent
av politikerna i varje parti
inte vara med och rösta.
Då blir det inget problem
om några är borta.
Det nya förslaget
börjar gälla nästa vecka
och fram till april nästa år.
Om det fungerar bra blir det längre.
8 SIDOR/TT
@8Sidor, vad var sverigedemokraternas förslag? Kan ni förklara lite?
Ja tycker man får rösta om man ä där. Å är man inte fär så kan man inte rösta. Å den rösten borde inte räknas. Å politiker ska vara på sin arbets plats som alla andra arbetare.