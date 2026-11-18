Det har varit bråk om

hur partierna ska göra

när de röstar i riksdagen.

Men nu är de överens.

Ibland röstar politikerna

om olika lagar och förslag.

Men det är sällan som

alla politiker kan vara med.

Någon kan vara på resa.

Någon kan vara sjuk.

Det kan hända att någon

i regeringens grupp är borta.

Då lovar deras motståndare

att en av dem inte ska rösta.

Det kallas kvittning.

Det är för att röstningen

ska bli rättvis mot

hur det gick i valet.

Men i våras bröt

Sverigedemokraterna mot det.

Ett förslag som de gillade

var på väg att förlora.

Då lät partiet två politiker rösta

som egentligen inte skulle rösta.

Då vann deras förslag.

Efter det har partierna

inte kunnat lita på varandra.

Men nu är de överens

om ett nytt förslag.

Varje gång riksdagen röstar

ska ungefär 10 procent

av politikerna i varje parti

inte vara med och rösta.

Då blir det inget problem

om några är borta.

Det nya förslaget

börjar gälla nästa vecka

och fram till april nästa år.

Om det fungerar bra blir det längre.

8 SIDOR/TT