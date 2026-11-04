Politikerna sänker sina löner

Politiker i kommunen i Göteborg

sänker sina löner nästa år.

De ska få ungefär

fyra tusen kronor

mindre i månaden.

Det gäller kommunalråden.

De är politiker som jobbar

med att styra kommunen.

Nu får en politiker

77 795 kronor i lön.

Sedan blir det

73 900 kronor.

Marie Brynolfsson är

politiker i Vänsterpartiet.

Hon säger att politiker

redan har höga löner.

Efter valet styr

Socialdemokraterna,

Vänsterpartiet och Miljöpartiet

i Göteborg.

De vill använda mer pengar

till bland annat skolor

och vård av gamla.

Efter år 2027 ska

politikernas löner

börja höjas igen.

8 SIDOR/TT