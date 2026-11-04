Politik
De står bredvid varandra framför mikrofoner.
Marie Brynolfsson från Vänsterpartiet, Jonas Attenius från Socialdemokraterna och Klara Holmin från Miljöpartiet och andra politiker i Göteborg får sänkt lön. Foto: Adam Ihse/TT

Politikerna sänker sina löner

Politiker i kommunen i Göteborg
sänker sina löner nästa år.
De ska få ungefär
fyra tusen kronor
mindre i månaden.

Det gäller kommunalråden.
De är politiker som jobbar
med att styra kommunen.

Nu får en politiker
77 795 kronor i lön.
Sedan blir det
73 900 kronor.

Marie Brynolfsson är
politiker i Vänsterpartiet.
Hon säger att politiker
redan har höga löner.

Efter valet styr
Socialdemokraterna,
Vänsterpartiet och Miljöpartiet
i Göteborg.

De vill använda mer pengar
till bland annat skolor
och vård av gamla.

Efter år 2027 ska
politikernas löner
börja höjas igen.

8 SIDOR/TT

Vad gör kommunen?

Det finns 290 kommuner i Sverige.

Vad tycker du om nyheten?

0 kommentarer

Inga kommentarer.

  1. Kommentera

    Skriv din kommentar här.
    Kom ihåg att följa våra regler.
    Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.

      När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.