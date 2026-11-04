Politikerna sänker sina löner
Politiker i kommunen i Göteborg
sänker sina löner nästa år.
De ska få ungefär
fyra tusen kronor
mindre i månaden.
Det gäller kommunalråden.
De är politiker som jobbar
med att styra kommunen.
Nu får en politiker
77 795 kronor i lön.
Sedan blir det
73 900 kronor.
Marie Brynolfsson är
politiker i Vänsterpartiet.
Hon säger att politiker
redan har höga löner.
Efter valet styr
Socialdemokraterna,
Vänsterpartiet och Miljöpartiet
i Göteborg.
De vill använda mer pengar
till bland annat skolor
och vård av gamla.
Efter år 2027 ska
politikernas löner
börja höjas igen.
8 SIDOR/TT
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