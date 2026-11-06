Han ändrar sig
Partiet Sverigedemokraterna
ändrar sin politik.
De kräver inga ministrar
i regeringen längre.
Partiet kommer ändå inte att stoppa
Moderaternas ledare Ulf Kristersson
som statsminister när riksdagen
ska rösta om honom.
Det säger partiets ledare
Jimmie Åkesson.
Sedan förra valet har
Sverigedemokraterna
samarbetat med partierna
- Kristdemokraterna
- Liberalerna
- Moderaterna.
Alla partier utom Sverigedemokraterna
har ministrar i den regeringen.
Men inför valet i år
sa Sverigedemokraterna
att de måste få ha
ministrar i regeringen.
Men nu ändrar sig partiet.
De kräver inte längre
ministrar i en regering.
Sverigedemokraterna är okej med
att vara motståndare till regeringen
om Kristersson vinner.
Då är de i opposition.
För att Kristersson
ska lyckas ordna en regering
måste nu Centerpartiet ändra sig.
Centerpartiet har tidigare sagt
att de bara röstar ja till
Socialdemokraternas ledare
som statsminister.
De har också sagt att de aldrig
vill samarbeta
med Sverigedemokraterna.
Nästa vecka ska riksdagen
rösta om Ulf Kristersson
kan bli statsminister.
8 SIDOR/TT
Hej
Bra jag vill också ha ulf
Magdalena segar sig med en regering
Vi hoppas att Magaldena Andersson kan bli stadsminister eller inte
😍😍🤗🤩jag håller tummarna för dig Ulf Kristersson.
Så, en politiker ”ändrar” sig sällan. Det är sanningshalten som är deras problem.