Han ändrar sig

Partiet Sverigedemokraterna

ändrar sin politik.

De kräver inga ministrar

i regeringen längre.

Partiet kommer ändå inte att stoppa

Moderaternas ledare Ulf Kristersson

som statsminister när riksdagen

ska rösta om honom.

Det säger partiets ledare

Jimmie Åkesson.

Sedan förra valet har

Sverigedemokraterna

samarbetat med partierna

Kristdemokraterna

Liberalerna

Moderaterna.

Alla partier utom Sverigedemokraterna

har ministrar i den regeringen.

Men inför valet i år

sa Sverigedemokraterna

att de måste få ha

ministrar i regeringen.

Men nu ändrar sig partiet.

De kräver inte längre

ministrar i en regering.

Sverigedemokraterna är okej med

att vara motståndare till regeringen

om Kristersson vinner.

Då är de i opposition.

För att Kristersson

ska lyckas ordna en regering

måste nu Centerpartiet ändra sig.

Centerpartiet har tidigare sagt

att de bara röstar ja till

Socialdemokraternas ledare

som statsminister.

De har också sagt att de aldrig

vill samarbeta

med Sverigedemokraterna.

Nästa vecka ska riksdagen

rösta om Ulf Kristersson

kan bli statsminister.

8 SIDOR/TT