Ronaldo slutar i landslaget
Cristiano Ronaldo slutar
i Portugals landslag i fotboll.
Det berättade han nyligen
i appen Instagram.
– Det är ett svårt beslut.
Landslaget har förändrat
mitt liv, säger han.
Ronaldo har spelat
i Portugals lag
sedan år 2003.
Han gjort 146 mål
i landslaget.
Det är rekord.
År 2016 vann han
EM med Portugal.
Han slutar efter
ett bråk med landslagets
ledare Jorge Jesus.
Ronaldo blev arg
när han inte fick
vara med i en match
mot Norge.
Han protesterade
och åkte hem.
Men Ronaldo ska inte
sluta helt med fotboll.
Han fortsätter spela
i sitt lag Al-Nassr FC
i landet Saudiarabien.
Cristiano Ronaldo är 41 år.
Han har länge varit
en av fotbollens
största stjärnor.
Han har fått priset
för världens bästa
fotbollsspelare fem gånger.
8 SIDOR/TT
Han slutar men han kommer alltid finnas kvar i fansens hjärta.
naj naj naj naj messi är bättre
Ronaldo kommer alltid vara en legend
ja
Nej!!!!!!
good luck portugal utan the G.O.A.T
Det är synd ❤️🔥🇵🇹
jag vet
Messi är mycket bättre!!!!!!
🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷Messiiiiiiiiiii!!!!!!!!!
Nej nej han är i te bättre tyvärr maradona är kung han var själv spela.. Men messi är inte bäst tyvärr bara maradona o Roland själv inte messi själv hjälp lag o fifi fuska
messi
japp
balright
wtf
Vidar sluta gilla CR7!!!!!! Messi är bättre🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷
Jag oxå tycker om Roland men för gammal 41 år räcker han har massor pengar räcker nu
Tyvärr fuska alla lag samma messi inte själv mer. Maradona är största kung tyvärr maradona kung själv
Jag tycker om Ronaldo.
Jag oxå tycker om Roland men för gammal 41 år räcker han har massor pengar räcker nu
Ronaldo är 🐐. Messi Vann 18% med Argentina. Ronaldo Vann med Portugal 🇵🇹 100%
Lamin är mycket bättre i 2026 för han var på 3 plats
Ronaldo är bäst !!!!!