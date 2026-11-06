Sport
Han sträcker armarna rakt ut efter att ha gjort ett mål.
Cristiano Ronaldo har spelat i Portugals lag i över 20 år. Foto: Armando Franca/AP/TT

Ronaldo slutar i landslaget

Cristiano Ronaldo slutar
i Portugals landslag i fotboll.
Det berättade han nyligen
i appen Instagram.

– Det är ett svårt beslut.
Landslaget har förändrat
mitt liv, säger han.

Ronaldo har spelat
i Portugals lag
sedan år 2003.

Han gjort 146 mål
i landslaget.
Det är rekord.
År 2016 vann han
EM med Portugal.

Han slutar efter
ett bråk med landslagets
ledare Jorge Jesus.

Ronaldo blev arg
när han inte fick
vara med i en match
mot Norge.
Han protesterade
och åkte hem.

Men Ronaldo ska inte
sluta helt med fotboll.
Han fortsätter spela
i sitt lag Al-Nassr FC
i landet Saudiarabien.

Cristiano Ronaldo är 41 år.
Han har länge varit
en av fotbollens
största stjärnor.
Han har fått priset
för världens bästa
fotbollsspelare fem gånger.

8 SIDOR/TT

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24 kommentarer

    1. 6 november 2026 kl. 11:51
      The Real Messi skriver:

      🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷Messiiiiiiiiiii!!!!!!!!!

    2. 6 november 2026 kl. 18:31
      Fabiano skriver:

      Nej nej han är i te bättre tyvärr maradona är kung han var själv spela.. Men messi är inte bäst tyvärr bara maradona o Roland själv inte messi själv hjälp lag o fifi fuska

  7. 6 november 2026 kl. 11:58
    Sigges lekstund skriver:

    Vidar sluta gilla CR7!!!!!! Messi är bättre🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷

    1. 6 november 2026 kl. 18:33
      Fabiano skriver:

      Jag oxå tycker om Roland men för gammal 41 år räcker han har massor pengar räcker nu

    2. 6 november 2026 kl. 18:34
      Fabiano skriver:

      Tyvärr fuska alla lag samma messi inte själv mer. Maradona är största kung tyvärr maradona kung själv

    1. 6 november 2026 kl. 18:33
      Fabiano skriver:

      Jag oxå tycker om Roland men för gammal 41 år räcker han har massor pengar räcker nu

  9. 6 november 2026 kl. 15:29
    100 ball knowledge skriver:

    Ronaldo är 🐐. Messi Vann 18% med Argentina. Ronaldo Vann med Portugal 🇵🇹 100%

  1. Kommentera

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