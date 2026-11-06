Ronaldo slutar i landslaget

Cristiano Ronaldo slutar

i Portugals landslag i fotboll.

Det berättade han nyligen

i appen Instagram.

– Det är ett svårt beslut.

Landslaget har förändrat

mitt liv, säger han.

Ronaldo har spelat

i Portugals lag

sedan år 2003.

Han gjort 146 mål

i landslaget.

Det är rekord.

År 2016 vann han

EM med Portugal.

Han slutar efter

ett bråk med landslagets

ledare Jorge Jesus.

Ronaldo blev arg

när han inte fick

vara med i en match

mot Norge.

Han protesterade

och åkte hem.

Men Ronaldo ska inte

sluta helt med fotboll.

Han fortsätter spela

i sitt lag Al-Nassr FC

i landet Saudiarabien.

Cristiano Ronaldo är 41 år.

Han har länge varit

en av fotbollens

största stjärnor.

Han har fått priset

för världens bästa

fotbollsspelare fem gånger.

8 SIDOR/TT