Då öppnar Oceana

Badhuset Oceana i Göteborg

började brinna när arbetare

höll på att bygga det.

Badhuset blev helt

förstört i branden.

En person dog.

Det hände i februari år 2024.

Sedan dess har arbetare

byggt om badhuset.

Nu är det klart

när badhuset kan öppna.

Det blir till sportlovet nästa år.

Det säger företaget Liseberg

som äger Oceana.

– Vi hoppas att alla göteborgare

och turister får bada då.

Det säger Stephanie Parke

som är chef på badhuset.

Liseberg behöver

ungefär hundra personer

som ska jobba i badhuset.

Över tusen personer har sökt jobben.

8 SIDOR/TT