Sverige

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    Lisebergs badhus Oceana ska öppna till sportlovet nästa år. Foto: Adam Ihse/TT

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    En brandman sprutar vatten på elden när Oceana brann. Foto: B L Rosvall/TT

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    Den stora branden i det nya badhuset vid Liseberg i Göteborg. Foto: B L Rosvall/TT

Då öppnar Oceana

Badhuset Oceana i Göteborg
började brinna när arbetare
höll på att bygga det.

Badhuset blev helt
förstört i branden.
En person dog.
Det hände i februari år 2024.

Sedan dess har arbetare
byggt om badhuset.

Nu är det klart
när badhuset kan öppna.
Det blir till sportlovet nästa år.

Det säger företaget Liseberg
som äger Oceana.

– Vi hoppas att alla göteborgare
och turister får bada då.

Det säger Stephanie Parke
som är chef på badhuset.

Liseberg behöver
ungefär hundra personer
som ska jobba i badhuset.
Över tusen personer har sökt jobben.

8 SIDOR/TT

13 oktober 2026

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2 kommentarer
  1. Clint Zittra LBe skriver:
    13 oktober, 2026 kl. 13:39

    Jag vill åka dit från linblomma skola

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  2. nice skriver:
    13 oktober, 2026 kl. 18:07

    yes jag vill åka dit jag har ite varit på lisebärg sen jag var typ 5 år😭😭😭😭

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