Sverige
Få vill studera till lärare i förskolan. Nu kan det bli ännu färre. Foto: TT
Få vill bli lärare i förskola
Färre personer vill studera
till att bli lärare i förskolan.
Antalet personer som
vill bli lärare i förskolan
har minskat med nästan hälften
de senaste åren.
Nu blir det också svårare
att komma in på utbildningen.
Den som vill studera till
förskollärare måste ha
minst betyget D i svenska.
Då kan det bli ännu färre
som söker den utbildningen.
Så trots att det föds
färre barn i Sverige
så finns det ändå risk
att det finns för få lärare
på förskolorna.
Många som redan jobbar
på förskolor i dag
vill också sluta.
De tycker att jobbet
är stressigt
och de får ta hand om
för många barn samtidigt.
8 SIDOR/TT
8 oktober 2026
Om någon ge ett årig till förskola så vad?????? De har mycket barn -de är utmattade och hatar sin jobb! De kan inte göra olika aktiviteter med barn när finns så mycket barn med olika ålder! System är fel!😔😔😔💞
Det är för småbarn är jobbiga