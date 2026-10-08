Få vill bli lärare i förskola

Färre personer vill studera

till att bli lärare i förskolan.

Antalet personer som

vill bli lärare i förskolan

har minskat med nästan hälften

de senaste åren.

Nu blir det också svårare

att komma in på utbildningen.

Den som vill studera till

förskollärare måste ha

minst betyget D i svenska.

Då kan det bli ännu färre

som söker den utbildningen.

Så trots att det föds

färre barn i Sverige

så finns det ändå risk

att det finns för få lärare

på förskolorna.

Många som redan jobbar

på förskolor i dag

vill också sluta.

De tycker att jobbet

är stressigt

och de får ta hand om

för många barn samtidigt.

8 SIDOR/TT

Högt ljud i förskolor

Färre lärare i förskolor