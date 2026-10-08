Sverige

Barn målar blommor på en förskola.

Få vill studera till lärare i förskolan. Nu kan det bli ännu färre. Foto: TT

Få vill bli lärare i förskola

Färre personer vill studera
till att bli lärare i förskolan.
Antalet personer som
vill bli lärare i förskolan
har minskat med nästan hälften
de senaste åren.

Nu blir det också svårare
att komma in på utbildningen.
Den som vill studera till
förskollärare måste ha
minst betyget D i svenska.

Då kan det bli ännu färre
som söker den utbildningen.

Så trots att det föds
färre barn i Sverige
så finns det ändå risk
att det finns för få lärare
på förskolorna.

Många som redan jobbar
på förskolor i dag
vill också sluta.
De tycker att jobbet
är stressigt
och de får ta hand om
för många barn samtidigt.

8 SIDOR/TT

Högt ljud i förskolor

Färre lärare i förskolor

8 oktober 2026

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2 kommentarer
  1. Milenka skriver:
    8 oktober, 2026 kl. 09:47

    Om någon ge ett årig till förskola så vad?????? De har mycket barn -de är utmattade och hatar sin jobb! De kan inte göra olika aktiviteter med barn när finns så mycket barn med olika ålder! System är fel!😔😔😔💞

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  2. V skriver:
    8 oktober, 2026 kl. 09:53

    Det är för småbarn är jobbiga

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